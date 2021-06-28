Son dakika | Sinema ve tiyatro oyuncusu Ali Demirel hayatını kaybetti

Edinilen bilgilere göre Muğla'nın Marmaris ilçesindeki evine yalnız yaşayan sinema ve tiyatro oyuncusu Ali Demirel, dün öğle saatlerinde evinde fenalaştı. Daha sonra İhbar üzerine sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı Demirel, ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı.

ZATÜRRE TEŞHİSİ KONDU

Böbrek yetmezliği ve şeker hastalığı da bulunan Demirel'e ileri derece zatürre teşhisi konuldu. Hastanede tedavi altına alınan usta oyuncu tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

YAKINLARI NEREYE DEFNEDİLECEĞİNE KARAR VERECEK

Alınan bilgilere Ali Demirel'in cenazesinin nerede ve nasıl defin edileceğine İstanbul'dan Muğla'ya gelecek olan yakınları ve dostlarının karar vereceği ifade edildi.

ALİ DEMİREL KİMDİR? KAÇ YAŞINDA, NEDEN ÖLDÜ?

Ali Demirel hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak için aşağıdaki haberimizi okuyabilirsiniz.

Ali Demirel kimdir, nereli? Kaç yaşında, neden öldü?