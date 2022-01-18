Son dakika | Sırbistan Cumhurbaşkanı, Beştepe'de! Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Hedefimiz ticaret hacminde 5 milyar doları yakalamaktır

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile ortak basın toplantısında konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"İşbirliğimizin geldiği aşamayı kapsamlı şekilde ele aldık. Başta Balkanlar olmak üzere bölgesel ve uluslararası konularda görüş alışverişinde bulunduk. 2021 ilişkilerimiz açısından müstesna bir yıl oldu. Sırbistan ise Alanya ve Bursa'da Türkiye'deki fahri konsolosluk sayısını 5'e çıkardı. Salgının etkilerine rağmen ticaret hacmimiz rekor kırmaya devam ediyor. Hedefimiz 5 milyar doları yakalamaktır. Önümüzdeki dönemde icra edilebilecek müşterek projeler hakkında fikir teatisinde bulunduk. 1300'den fazla Türk şirketi Sırbistan'da faaliyet gösteriyor ve yaklaşık 8 bin kişiye istihdam sağlıyor.

Yatırımlarımızın toplam değeri 1 milyon dolardan 250 milyon dolara yükseldi. Türkiye olarak biz de ülkemizde yatırım yapmak isteyen Sırp yatırımcılara gereken her türlü desteği sağlamaya devam edeceğiz. TİKA bugüne kadar Sırbistan'da 323 proje ve faaliyet gerçekleştirdi. Anadolu Jet aralık ayında Ankara-Belgrad seferlerini başlattı. Sırbistan'daki 3 havaalanından da ülkemize doğrudan seferler gerçekleştirilir hale geldi. Görüşmemizde Balkanların barış ve istikrarına atfettiğimiz önemi güçlü şekilde teyit ettik. Sırbistan'ın Bosna-Hersek'in egemenliğine verdiği destek bölgemizin barış ve istikrarı bakımından çok önemlidir. Bosna-Hersek'teki krizin aşılması için uluslararası camianın birlikte hareket etmesi gerektiği aşikardır. Türkiye olarak Balkanlar'da gerilimin azaltılması için elimizden gelen çabayı göstermeye devam edeceğiz."

Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, Imza töreni sonrası ortak basın toplantısında yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Ekonomik ilişkilerimiz sürekli gelişiyor. Yüzde 30'dan fazla bir artış oldu geçen yıl ticaret hacmimizde. Rakam 2 milyara ulaştı, hedefimiz 5 milyar doları yakalamaktır. İlerde birçok yeni proje yapacağız. Enerji kaynakları nereden alınabilir, nerede yapacağız, özellikle bu konu üzerinde yoğunlaşacağız."

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