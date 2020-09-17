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  3. Son dakika: Şişli- Mecidiyeköy metro istasyonunda intihar girişimi

Son dakika: Şişli- Mecidiyeköy metro istasyonunda intihar girişimi

Şişi - Mecidiyeköy metro istasyonunda raylara atlayan bir kişi intihar girişiminde bulundu. Olayda ayağı kopan ve ağır yaralanan Zeynel Abidin A. kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Metronun makinisti de ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Edinilen bilgilere göre olay saat 08.30 sularında Şişli-Mecidiyeköy Metro istasyonunda meydana geldi. Zeynel Abidin A. (26)  tam tren geldiği sırada raylara atlayarak intihar girişiminde bulundu. Kişi trenin altında kalırken metro istasyonundaki yolcular  görevliler tarafından  tahliye edildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Metro istasyonunun giriş  ve çıkışları emniyet şeridi ile kapatılırken, metro seferleri de durduruldu. Kısa bir süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri, raylardaki genci kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti.

Son dakika: Şişli- Mecidiyeköy metro istasyonunda intihar girişimi

AYAKLARI KOPTU

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ayağının koptuğu öğrenilen ağır yaralı genç, sedyeyle dışarıya çıkartıldıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Zeynel Abidin A.'nın hayatını kaybettiği öğrenildi. Metronun makinisti ise polis tarafından ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Son dakika: Şişli- Mecidiyeköy metro istasyonunda intihar girişimi

METRO İSTANBUL'DAN AÇIKLAMA

Öte yandan olaya ilişkin olarak Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, "M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattı Mecidiyeköy/Şişli istasyonunda bir vatandaşımızın intihar girişiminde bulunması nedeniyle Osmanbey-Levent istasyonları arasında hizmet verilememektedir. Mecidiyeköy/Şişli ve Gayrettepe istasyonları işletmeye kapatılmıştır" ifadelerine yer verildi.

Son dakika: Şişli- Mecidiyeköy metro istasyonunda intihar girişimi

Tayfun Altuntaş
Editör


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