SON DAKİKASon Dakika: "Sivas'ta 4.3 büyüklüğünde korkutan deprem!
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Son Dakika: "Sivas'ta 4.3 büyüklüğünde korkutan deprem!

Sivas'ta saat 01:01 itibari ile 4.3 büyüklüğünde 5.0 km derinliğinde deprem meydana geldi.

Son Dakika: "Sivas'ta 4.3 büyüklüğünde korkutan deprem!

Kandilli Rasathanesinin açıklamasına göre Sivas'ta  ( Beştepe - Gemerek ) de saat 01:01 itibari ile 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

SON DEPREMLER TÜRKİYE KANDİLLİ RASATHANESİ 

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLERİ GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ..

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