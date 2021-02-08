Son Dakika: "Sivas'ta 4.3 büyüklüğünde korkutan deprem!

Kandilli Rasathanesinin açıklamasına göre Sivas'ta ( Beştepe - Gemerek ) de saat 01:01 itibari ile 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

SON DEPREMLER TÜRKİYE KANDİLLİ RASATHANESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

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