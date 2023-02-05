Son Dakika: Sivas'ta okullar tatil mi? 6 Şubat 2023 Pazartesi okullar tatil mi, okul var mı?

Sivas yoğun kar yağışı nedeniyle kara teslim olurken veliler ve öğrenciler tarafından okulların tatil olup olmadığı merak ediliyor. Peki Son dakika haberleri Sivas'ta okullar tatil edildi mi? 6 Şubat 2023 Pazartesi okul tatil mi, okul var mı?

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Son Dakika: Sivas'ta okullar tatil mi? 6 Şubat 2023 Pazartesi okullar tatil mi, okul var mı?

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yaptığı açıklamaya göre Sivas'ta tipi şeklinde yoğun kar yağışı, buzlanma ve don bekleniyor. Sivas'ta yoğun kar yağışı nedeniyle veliler ve öğrenciler okulların tatil edilip edilmeyeceği sorusuna yanıt aramakta. Peki Sivas'ta okullar tatil mi? 6 Şubat 2023 Pazartesi okullar tatil mi, okul var mı? İşte merak edilen soruların yanıtı haberimizde...

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SON DAKİKA SİVAS'TA OKULLAR TATİL Mİ?

Sivas'ta beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde eğitime yarın ara verildi.

6 ŞUBAT 2023 PAZARTESİ OKUL TATİL Mİ, OKUL VAR MI?

Sivas Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, gece saatlerinden itibaren başlayacak, zaman zaman tipi şeklinde beklenen kar yağışının ulaşımda aksamalara, buzlanma ve don olayına karşın meydana gelebilecek olumsuzluk nedeniyle tedbir amaçlı il genelinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı her tür ve derecedeki resmi, özel, örgün ve yaygın eğitim kurumlarında, 6 Şubat Pazartesi günü eğitim öğretime ara verildi.

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