Son dakika! 'Siyasi cinayet' iddiasına soruşturma başlatıldı!

Son dakika! Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, basında bahsini geçirdiği 'siyasi cinayetler işlenebileceği' iddialarıyla ilgili soruşturma başlattı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yaptığı açıklamada, "Bütün tahriklere rağmen bir gerilim olmaz. Umarım öyle bir tablo da Türkiye'de yaşanmaz. Siyasi cinayetler kaygım var. Erdoğan 'Dur bakalım başınıza daha neler gelecek' diyor. Açıkça tehdit ediyor. Kaygılarım var." ifadelerini kullanmıştı.

Başsavcılık, siyasi parti yöneticisinin "siyasi cinayetler işlenebileceği yönünde duyumlar alındığına" dair açıklamalarının basına yansımasının ardından, gerekli delil ve tespitlerin incelenmesi ve araştırılmasına karar verdi. Edinilen bilgiye göre; Basın Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülecek olan soruşturmaya, ilgili bir başsavcı vekilinin görevlendirildi.