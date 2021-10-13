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  3. Son dakika! 'Siyasi cinayet' iddiasına soruşturma başlatıldı! Bakan Soylu'dan cevap geldi!

Son dakika! 'Siyasi cinayet' iddiasına soruşturma başlatıldı! Bakan Soylu'dan cevap geldi!

Son dakika! 'nkara Cumhuriyet Başsavcılığı Siyasi cinayet' iddiasına soruşturma başlattı! Bakan Soylu'dan cevap gecikmedi!

Son dakika! 'Siyasi cinayet' iddiasına soruşturma başlatıldı! Bakan Soylu'dan cevap geldi!

Son dakika! Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, basında bahsini geçirdiği 'siyasi cinayetler işlenebileceği' iddialarıyla ilgili soruşturma başlattı. Başsavcılık, siyasi parti yöneticisinin "siyasi cinayetler işlenebileceği yönünde duyumlar alındığına" dair açıklamalarının basına yansımasının ardından, gerekli  delil ve tespitlerin incelenmesi ve araştırılmasına karar verdi. Edinilen bilgiye göre; Basın Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülecek olan soruşturmaya, ilgili bir başsavcı vekilinin görevlendirildi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yaptığı açıklamada, "Bütün tahriklere rağmen bir gerilim olmaz. Umarım öyle bir tablo da Türkiye'de yaşanmaz. Siyasi cinayetler kaygım var. Erdoğan 'Dur bakalım başınıza daha neler gelecek' diyor. Açıkça tehdit ediyor. Kaygılarım var." ifadelerini kullanmıştı.

Son dakika! 'Siyasi cinayet' iddiasına soruşturma başlatıldı! Bakan Soylu'dan cevap geldi!

SÜLEYMAN SOYLU'DAN YANIT GECİKMEDİ

'Siyasi cinayet' iddiasına ilişkin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan yanıt gecikmedi. Soylu, "Emniyet ve MİT'te siyasi cinayet istihbaratı yok" ifadelerine yer verdi.

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