Aşılamada kazanılan ivme ve salgında vaka ve can kayıplarının düşmesiyle Türkiye, normalleşme sürecinde yeni bir aşamaya geçecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen kabine toplantısında bu kapsamda çok önemli kararlar alındı. Vatandaşların sosyal hayatlarını sınırlayan kısıtlamaların kaldırılacağı Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından duyurulunca yasakların ne zaman kalkacağını merak edenler de internet arama motorlarında Son dakika sokağa çıkma yasağı kalktı mı ? Sokağa çıkma yasağı ne zaman, saat kaçta kalkacak? sorularının cevaplarını araştırıyor. İşte detaylar...

SON DAKİKA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KALKTI MI ?

Son dakika: Sokağa çıkma yasağı kaldırılmadı. Haziran ayı boyunca İçişleri Bakanlığının yayımladığı son genelge kapsamında hafta içi saat 22.00 - 05.00 saatleri arasında ve hafta sonu cumartesi günleri saat 22.00'de başlayıp, pazar gününün tamamını kapsayan sokağa çıkma yasağı, pazartesi günü saat 05.00'de sona erecek şekilde uygulanmaya devam edecek.

İçişleri Bakanlığının Haziran Ayı Normalleşme Tedbirleri Genelgesinde sokağa çıkma kısıtlamalarına ilişkin şu ifadeler yer alıyor:

"Kademeli normalleşme döneminin ikinci etabında; Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma ve Cumartesi günleri 22.00 - ­05.00 saatleri arasında; Pazar günleri ise Cumartesi günü saat 22.00’den başlayıp Pazar gününün tamamını kapsayacak ve Pazartesi günü saat 05.00’te tamamlanacak şekilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır."

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA KALKACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasına göre sokağa çıkma yasakları 1 Temmuz Perşembe günü saat 00.00 itibariyle kaldırılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısı sonrası yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"Tamamı da 1 Temmuz itibarıyla başlamak üzere sokağa çıkma kısıtlamalarını tümüyle kaldırıyoruz. Müzikle ilgili sınırlamayı da daha ileri bir saat olan 24.00’e çekiyoruz. Kusura bakmasınlar, gece kimsenin kimseyi rahatsız etmeye hakkı yoktur. Şehirlerarası seyahat kısıtlamaları ile şehir içi toplu taşıma araçlarındaki sınırlamalar sona eriyor. Kamu kurum ve kuruluşlarında normal mesai düzenine geçiliyor.

Kamu ve özel sektördeki iş ve işlemlerin tamamında Sağlık Bakanlığının hazırladığı salgın yönetimi ve çalışma rehberlerine uyulması hassasiyetle takip edilecek. HES kodu uygulaması yaygınlaştırılarak sürdürülecektir. Konuyla ilgili diğer ayrıntılar İçişleri Bakanlığımızın genelgesinde yer alacak."