Son dakika |Şoke eden rapor açıklandı: Fransa'daki kiliselerde 10 bin çocuk cinsel istismara uğradı

Son dakika... Fransa'daki kiliselerde 1950'den bu yana en az 10 bin çocuğun cinsel istismara maruz kaldığı ortaya çıktı.

CIASE Başkanı Jean Marc Sauve'nin sunduğu rapordaki veriler, psikoposluk arşivlerinden ve tanıklıklarından elde edildi.

6 bin 500 kişinin ifadesinin topladığı Soruşturma Komisyonu tarafından rapora ayrıca hayatını kaybeden kurbanlar ile cinsel istismara uğrayıp konuşmak istemeyenler de ele alındı.

1950'den bu zamana 10 binden fazla çocuğunun pedofil rahiplerin kurbanı olduğu raporda kaydedildi.

2018'de CIASE kurulduğunda, 3 bin civarı istismar kurbanının olabileceği belirtilmişti.

Haziran ayında Sauve tarafından yapılan açıklamada pedofil rahiplerin sayısının 1500’den fazla olabileceğini söylemişti. Raporun son hali ekim ayında yayımlanacak.