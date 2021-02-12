Son dakika: Somali'de şiddetli patlama!
Son dakika haberi... Somali'nin başkenti Mogadişu'da şiddetli bir patlamanın meydana geldiği bildirildi.
Son dakika haberi... Somali'nin başkenti Mogadişu'da petrol istasyonuna yerleştirilen bombanın infilak etmesi sonucu patlama oldu.
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Somali'nin başkenti Mogadişu'da Bakara bölgesindeki bir petrol istasyonunda meydana gelen patlama şehrin farklı bölgelerinden duyuldu.
Petrol istasyonunda gerçekleşen patlamada şu ana kadar can kaybı bildirilmedi.
Patlamanın ardından bölgeye güvenlik güçleri sevk edildi.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
Terör örgütü Eş-Şebab, Somali'de sık sık güvenlik güçlerini ve sivil yerleşim yerlerini hedef alan saldırılar düzenliyor.