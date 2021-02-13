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SON DAKİKA! Somali'de şiddetli patlama

Son dakika haberi... Somali'de parlamento binasının girişindeki güvenlik kontrol noktasında şiddetli bir patlama meydana geldi. Patlayıcı yüklü bir aracın infilak ettirilmesi sonucu meydana gelen olaya ilişkin yetkililerden ölü ve yaralı sayısına ilişkin bir açıklama henüz yapılmadı.

SON DAKİKA! Somali'de şiddetli patlama

Son dakika haberi... Somali'de parlamento binasının girişindeki güvenlik kontrol noktasında şiddetli bir patlama meydana geldi. Doğu Afrika ülkesi Somali'de parlamento binasının girişindeki güvenlik kontrol noktasında şiddetli patlama meydana geldiği bildirildi.

AA muhabirinin güvenlik kaynaklarından edindiği bilgiye göre, başkent Mogadişu'da parlamento binasının girişindeki güvenlik kontrol noktasında, patlayıcı yüklü bir araç infilak ettirildi.

Patlamanın ardından bölgeye güvenlik güçleri sevk edildi.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Terör örgütü Eş-Şebab, ülkede sık sık güvenlik güçlerini ve sivil yerleşim yerlerini hedef alan saldırılar düzenliyor.

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü
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