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  3. Son dakika... Somali'de Türk işçilerin olduğu şantiyeye intihar saldırısı

Son dakika... Somali'de Türk işçilerin olduğu şantiyeye intihar saldırısı

Son dakika haberi... Güvenlik kaynakları, Somali'de düzenlenen intihar saldırısında 5 Türk sivil işçinin yaralandığını birinin durumunun ağır olduğunu açıkladı.

Son dakika... Somali'de Türk işçilerin olduğu şantiyeye intihar saldırısı

Son dakika haberi... Güvenlik kaynaklarından yapılan açıklamada, "Basında Somali’deki Türk askerlerine yönelik saldırı olduğu yönünde haberler çıkmaktadır. Saldırı yol yapım çalışması yapmakta olan bir Türk firmasına ait şantiyeye motosikletli bir saldırgan tarafından intihar saldırısı şeklinde yapılmıştır. Bizdeki bilgilere göre saldırıda 5 Türk sivil işçi yaralanmıştır. Birinin durumunun ağır olduğu bilgisi mevcuttur. Saldırının Türk askeri üssüne mesafesi yaklaşık 15 kilometredir. Üssümüzde ve personelimizde herhangi bir olumsuz durum söz konusu değildir." denildi.

Detaylar gelecek...

Tayfun Altuntaş
Editör


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