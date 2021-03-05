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Son dakika: Somali'nin başkenti Mogadişu'da patlama!

Son dakika haberi... Somali'nin başkenti Mogadişu'da büyük bir patlama sesi duyuldu. Patlamada ölü ya da yaralı olup olmadığına ilişkin resmi açıklama henüz yapılmadı.

Son dakika: Somali'nin başkenti Mogadişu'da patlama!

Son dakika haberi... Somali'nin başkenti Mogadişu'nun Hamar Jajab ilçesinde bulunan "Lul Yemeni"  isimli lokantanın önünde patlama meydana geldi. Geçtiğimiz sene "Lul Yemeni" lokantasının önünde bir patlama daha meydana gelmişti.

Bugün meydana gelen patlamayı gören kişiler, bölgeden yoğun dumanın yükseldiğini belirtti. 

Lokanta, Mogadişu Limanı'na yakın bir konumda bulunurken, patlamada ölü ya da yaralı olup olmadığına ilişkin resmi açıklama henüz yapılmadı.

MOGADİŞU HAKKINDA

Mogadişu, Somali devleti'nin başkentidir. 1.657,00 km² yüzölçümü olan şehirde 2011 yılında yapılan sayıma göre 1,554,000 kişi yaşamaktadır. Fakat açıklanan son verilere göre Mogadişu'da yaşayan kişi sayısı yaklaşık 3 milyondur.

Afrika'nın doğusunda, Hint Okyanusu kıyısında bulunan Somali devletinin başkenti olan Mogadişu; Banaadir eyaletinin merkezidir. 

Mogadişu'da nüfusu yaklaşık 3 milyondur

Berkem Temizel
Gece Editörü
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