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  3. SON DAKİKA! Sosyal medya devine soruşturma şoku!

SON DAKİKA! Sosyal medya devine soruşturma şoku!

Son dakika: Kişisel Verileri Koruma Kurulu, milyonlarca kullanıcının verilerinin sızdığı Facebook hakkında resmen inceleme başlattı.

SON DAKİKA! Sosyal medya devine soruşturma şoku!

Son dakika: Kişisel Verileri Koruma Kurulu, milyonlarca kullanıcının verilerinin sızdığı Facebook hakkında resmen inceleme başlattı.

Kurul, "Facebook'taki 533 milyon kullanıcının verilerinin bir hacker platformunda ücretsiz olarak paylaşıldığı" haberleri üzerine konuyu gündem toplantısında görüştü.

Kurul, Facebook hakkında resen inceleme başlatılmasına karar verdi.

533 MİLYON KULLANICININ BİLGİLERİ PAYLAŞILDI

"Business Insider" haberine göre, bir hacker platformunda 106 ülkeden 533 milyon Facebook kullanıcısının telefon numaraları ve kişisel verilerinin çevrim içi olarak ücretsiz paylaşıldığı belirtilmişti.

Haberde, yayımlanan kişisel bilgilerin 32 milyondan fazlasının ABD'den, 11 milyonunun Birleşik Krallık'tan, 6 milyonunun ise Hindistan'dan olduğu söylendi. Söz konusu bilgiler arasında telefon numaraları, konum bilgileri, doğum tarihleri, elektronik posta bilgilerinin olduğu ifade edilmişti.

(AA)

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