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  3. Son dakika | Sosyal medya hesabından duyurdu: Muharrem İnce 5 ay hapis cezasına çarptırıldı

Son dakika | Sosyal medya hesabından duyurdu: Muharrem İnce 5 ay hapis cezasına çarptırıldı

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 5 ay hapis cezasına çarptırıldığını duyurdu.

Son dakika | Sosyal medya hesabından duyurdu: Muharrem İnce 5 ay hapis cezasına çarptırıldı

Muharrem İnce,  kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 10 yıl önce Silivri'deki kumpas davalarında hukuksuzluklara direndiği için kendisine 5 ay hapis cezası verildiğini ifade etti. İnce paylaşımında," Bugün hakkımda 5 ay hapis cezası verilmiş. 5 ay değil, 500 yıl da verseniz; FETÖ’ye de size de yine direnir, yine direniriz." ifadelerini kullandı. 

Tayfun Altuntaş
Editör
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