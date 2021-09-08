Son dakika | Sosyal medya hesabından duyurdu: Muharrem İnce 5 ay hapis cezasına çarptırıldı

Muharrem İnce, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 10 yıl önce Silivri'deki kumpas davalarında hukuksuzluklara direndiği için kendisine 5 ay hapis cezası verildiğini ifade etti. İnce paylaşımında," Bugün hakkımda 5 ay hapis cezası verilmiş. 5 ay değil, 500 yıl da verseniz; FETÖ’ye de size de yine direnir, yine direniriz." ifadelerini kullandı.