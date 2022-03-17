Son dakika! Spor Toto Süper Lig'de haftanın hakemleri belli oldu! MHK'den sürpriz atamalar!
Son dakika: Spor Toto Süper Lig'de milli ara öncesindeki son karşılaşmalar olan 30. hafta maçlarında görev alacak hakemler listesi belli oldu.
Son dakika haberi... Merkez Hakem Kurulu tarafından alınan karar neticesinde ligde görev yapan 13 hakemle yola devam edilmeme kararı alınmıştı.
Bu kararla birlikte önümüzdeki süreçteki hakem atamaları merak edilirken MHK, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasını yönetecek hakemleri belirledi.
Spor Toto Süper Lig'de 29. haftanın maç programı şöyle:
18 MART 2022 CUMA
20.00 Çaykur Rizespor - Trabzonspor / Volkan Bayarslan
20.00 VavaCars Fatih Karagümrük - Yukatel Kayserispor / Kadir Sağlam
19 MART 2022 CUMARTESİ
13.30 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor - Kasımpaşa / Ali Şansalan
16.00 Göztepe - Aytemiz Alanyaspor / Zorbay Küçük
16.00 Adana Demirspor - Medipol Başakşehir / Yaşar Kemal Uğurlu
19.00 Beşiktaş - Atakaş Hatayspor / Yasin Kol
20 MART 2022 PAZAR
13.30 Fraport TAV Antalyaspor - GZT Giresunspor / Mustafa Kürşad Filiz
13.30 Demir Grup Sivasspor - Altay / Atilla Karaoğlan
16.00 Gaziantep FK - Galatasaray / Arda Kardeşler.
19.00 Fenerbahçe - İttifak Holding Konyaspor / Halil Umut Meler.