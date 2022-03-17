Son dakika! Spor Toto Süper Lig'de haftanın hakemleri belli oldu! MHK'den sürpriz atamalar! Son dakika: Spor Toto Süper Lig'de milli ara öncesindeki son karşılaşmalar olan 30. hafta maçlarında görev alacak hakemler listesi belli oldu.

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Son dakika haberi... Merkez Hakem Kurulu tarafından alınan karar neticesinde ligde görev yapan 13 hakemle yola devam edilmeme kararı alınmıştı. Bu kararla birlikte önümüzdeki süreçteki hakem atamaları merak edilirken MHK, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasını yönetecek hakemleri belirledi. Spor Toto Süper Lig'de 29. haftanın maç programı şöyle: 18 MART 2022 CUMA 20.00 Çaykur Rizespor - Trabzonspor / Volkan Bayarslan 20.00 VavaCars Fatih Karagümrük - Yukatel Kayserispor / Kadir Sağlam 19 MART 2022 CUMARTESİ 13.30 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor - Kasımpaşa / Ali Şansalan 16.00 Göztepe - Aytemiz Alanyaspor / Zorbay Küçük 16.00 Adana Demirspor - Medipol Başakşehir / Yaşar Kemal Uğurlu 19.00 Beşiktaş - Atakaş Hatayspor / Yasin Kol 20 MART 2022 PAZAR 13.30 Fraport TAV Antalyaspor - GZT Giresunspor / Mustafa Kürşad Filiz 13.30 Demir Grup Sivasspor - Altay / Atilla Karaoğlan 16.00 Gaziantep FK - Galatasaray / Arda Kardeşler. 19.00 Fenerbahçe - İttifak Holding Konyaspor / Halil Umut Meler. Bölge Gündem Editör Ekibi Haberler, Son Dakika Haberleri