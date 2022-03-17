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  3. Son dakika! Spor Toto Süper Lig'de haftanın hakemleri belli oldu! MHK'den sürpriz atamalar!

Son dakika! Spor Toto Süper Lig'de haftanın hakemleri belli oldu! MHK'den sürpriz atamalar!

Son dakika: Spor Toto Süper Lig'de milli ara öncesindeki son karşılaşmalar olan 30. hafta maçlarında görev alacak hakemler listesi belli oldu.

Son dakika! Spor Toto Süper Lig'de haftanın hakemleri belli oldu! MHK'den sürpriz atamalar!

Son dakika haberi... Merkez Hakem Kurulu tarafından alınan karar neticesinde ligde görev yapan 13 hakemle yola devam edilmeme kararı alınmıştı.

Bu kararla birlikte önümüzdeki süreçteki hakem atamaları merak edilirken MHK, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasını yönetecek hakemleri belirledi.

Son dakika! Spor Toto Süper Lig'de haftanın hakemleri belli oldu! MHK'den sürpriz atamalar!

Spor Toto Süper Lig'de 29. haftanın maç programı şöyle:

18 MART 2022 CUMA

20.00 Çaykur Rizespor - Trabzonspor / Volkan Bayarslan

20.00 VavaCars Fatih Karagümrük - Yukatel Kayserispor / Kadir Sağlam

Son dakika! Spor Toto Süper Lig'de haftanın hakemleri belli oldu! MHK'den sürpriz atamalar!

19 MART 2022 CUMARTESİ

13.30 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor - Kasımpaşa / Ali Şansalan

16.00 Göztepe - Aytemiz Alanyaspor / Zorbay Küçük

16.00 Adana Demirspor - Medipol Başakşehir / Yaşar Kemal Uğurlu

19.00 Beşiktaş  - Atakaş Hatayspor / Yasin Kol

Son dakika! Spor Toto Süper Lig'de haftanın hakemleri belli oldu! MHK'den sürpriz atamalar!

20 MART 2022 PAZAR

13.30 Fraport TAV Antalyaspor - GZT Giresunspor / Mustafa Kürşad Filiz

13.30 Demir Grup Sivasspor - Altay / Atilla Karaoğlan

16.00 Gaziantep FK - Galatasaray / Arda Kardeşler.

19.00 Fenerbahçe - İttifak Holding Konyaspor / Halil Umut Meler.

Son dakika! Spor Toto Süper Lig'de haftanın hakemleri belli oldu! MHK'den sürpriz atamalar!

Bölge Gündem Editör Ekibi
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