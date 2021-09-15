Son dakika! Stefan Kuntz ile anlaşma sağlandı! Anlaşmayı Rıdvan Dilmen duyurdu!

Son dakika haberi... Şenol Güneş'le yolların ayrılmasının ardından A Milli Takım Teknik direktörlüğü için birçok isimle görüşmelerin yapıldığı ve son olarak Alman teknik adam Stefan Kuntz ile anlaşma aşamasına gelinerek deneyimli çalıştırıcının İstanbul'a davet edildiği öğrenilmişti. Yorumcu Rıdvan Dilmen'in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma göre ise Milli takım teknik direktörlüğü için Stefan Kuntz ile her konuda anlaşma sağlandı. Deneyimli çalıştırıcının yanına Türk antrenörler aranıyor.

Rıdvan Dilmen Twitter hesabından yaptığı paylaşımda: "TFF, Stefan Kuntz la 3 yıllık anlaşmaya vardı. Yanına Türk yardımcı antrenör aranıyor..." ifadelerine yer verdi.

TFF, Stefan Kuntz la 3 yıllık anlaşmaya vardı. Yanına Türk yardımcı antrenör aranıyor... — Rıdvan Dilmen (@RidvanDilmen8) September 15, 2021

Son dakika! A milli takımda teknik direktörlük görevi için Stefan Kuntz hamlesi! Teknik adam imza için İstanbul'a geldi!

Stefan Kuntz kimdir, nereli, kaç yaşında? Stefan Kuntz hangi takımları çalıştırdı?