Son dakika| Stokçulara büyük ceza geliyor! Kanun teklifi Meclis Başkanlığı'na sunuldu

Terör örgütü üyelerinin İBB'ye alındığı haberlerine CHP'den çok tartışılacak cevap: Kimse boş atıp dolu tutmasın

Fatih Altaylı köşe yazısında ateş püskürdü: Ulan beyinsiz, ulan 35 iq ile kendini çeyrek dahi zanneden salak, ne alakası var?