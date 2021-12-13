Son dakika| Stokçulara büyük ceza geliyor! Kanun teklifi Meclis Başkanlığı'na sunuldu
Son dakika haberi... Stokçuluğa karşı hazırlanan kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunuldu.
Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın stokçuların üzerine ciddi manada gideceklerini hem ellerindekine el koyulacağını hem de cezai müeyyideleri yüksek tutacaklarını açıklamasının ardından stokçulukla mücadele kapsamında uygulanan cezaların artırılmasını da içeren Kanun Teklifi Meclis Başkanlığına sunuldu.
8 maddelik yasa teklifi; stokçuluk cezasında üst sınırın 500 bin liradan 2 milyon liraya yükseltilmesini öngörüyor.