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  3. Son dakika | Sudan'da kaçırılan 2 Türk vatandaşına ilişkin flaş gelişme

Son dakika | Sudan'da kaçırılan 2 Türk vatandaşına ilişkin flaş gelişme

Son dakika haberi... Sudan'da, Türk elektrik üretim firması adına çalışan bir mühendis ile bir idari personel önceki gün kimliği belirsiz kişilerce kaçırılmıştı. Olaya ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. Kaçırılan 2 kişi düzenlenen operasyonla kurtarıldı.

Son dakika | Sudan'da kaçırılan 2 Türk vatandaşına ilişkin flaş gelişme

Son dakika haberi... Sudan'da, Türk elektrik üretim firması adına çalışan bir mühendis ile bir idari personel önceki gün kimliği belirsiz kişilerce kaçırılmıştı.

Kaçırılan 2 Türk vatandaşının da düzenlenen operasyonla kurtarıldı.

Detaylar geliyor...

NE OLMUŞTU?

Önceki gün 2 Türk vatandaşı Sudan'da kaçırılmıştı.  Sudan’ın Darfur Bölgesi Valisi Mini Arko Minavi, sosyal medya hesabından konuya ilişkin yaptığı açıklamada "Üzgünüm. Darfur'a hizmet için çalışan Türklerin güvenlik güçlerinin önünde kaçırılması tüm insanlığın vicdanını sızlatıyor. Onları bulmaya çalışıyoruz. Kaçıran kişilerden bu masumlara zarar vermemelerini ve sağ salim teslim etmelerini istiyoruz." ifadelerine yer vermişti.

Kuzey Darfur eyaletine bağlı Faşir kentindeki elektrik üretim şirketinde çalışan 2 Türk ve Sudanlı şoför, kaçırılmıştı. İşten eve döndükleri sırada kimliği belirsiz kişilerce, içerisinde bulundukları araçla birlikte bilinmeyen bir yere götürülen 3 kişi darp edilmiş ve Sudanlı şoför aracıyla birlikte serbest bırakılmıştı

Faşir'deki hastanede tedavi gören Sudanlı şoför, kendilerini kaçıran kişilerin, fidye istemediklerini, Türklerle herhangi bir sorunları olmadığını, önceki gün kentte kabileler arasında yaşanan ölü ve yaralıların olduğu saldırının failleri yakalanana kadar kaçırılan Türkleri rehin tutacakları söylemişti.

Berkem Temizel
Gece Editörü
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