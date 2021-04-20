Son dakika | Süleyman Atlı altın madalya kazandı!
Son dakika haberi... Avrupa Güreş Şampiyonası'nda serbest stil 57 kiloda Süleyman Atlı, Rus rakibi Mongush'u yenerek altın madalya kazandı.
Son dakika haberi... Avrupa Güreş Şampiyonası'nda serbest stil 57 kiloda Süleyman Atlı, Rus rakibi Mongush'u yenerek altın madalya kazandı.
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SÜLEYMAN ATLI KİMDİR?
Süleyman Atlı başarılarıyla adından söz ettiren bir güreşçidir.
Süleyman Atlı hakkında detaylı bilgiye aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz...
Süleyman Atlı kimdir? Aslen nereli ve kaç yaşında?