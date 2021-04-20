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Son dakika | Süleyman Atlı altın madalya kazandı!

Son dakika haberi... Avrupa Güreş Şampiyonası'nda serbest stil 57 kiloda Süleyman Atlı, Rus rakibi Mongush'u yenerek altın madalya kazandı.

Son dakika | Süleyman Atlı altın madalya kazandı!
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