SON DAKİKA: Süleyman Soylu, bombayı bırakan kişinin göz altına alındığını açıkladı

içişleri bakanı Süleyman Soylu Taksim istiklal caddesindeki patlamada olay yerine bombayı bırak kişi emniyet güçleri tarafından göz altına alındığını duyurdu

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SON DAKİKA: Süleyman Soylu, bombayı bırakan kişinin göz altına alındığını açıkladı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu İatanbul Beyoğlu Taksimdeki İstiklal Caddesi'ndeki patlamaya ilişkin açıklama yaptı. Soylu yaptığı açıklamada "Eylem talimatının Kobani'den geldiği değerlendirmesi var. Eylemi yapanın Afrin'den geçtiği konusunda bir değerlendirmemiz var. Bombayı bırakan kişi gözaltına alındı." ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu gece yarısı yaptığı açıklamalarda şu ifadelere de bulundu : Altı terör şehidimiz var. 81 yaralımız vardı, 50 yaralımız taburcu oldu. Bir bölümü kulak çınlaması ile tastanede tuttuğumuz hastalarımızdı. 5 yaralımız yoğun bakımda. 2 yaralımızın durumu ise ağır. Eylem talimatının Kobani'den geldiği değerlendirmesi var. Eylemi yapanın Afrin'den geçtiği konusunda bir değerlendirmemiz var. Bombayı bırakan kişi gözaltına alındı.

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