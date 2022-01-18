Son dakika | Süper Lig maçına kar engeli! Gaziantep FK - Yeni Malatyaspor maçı ertelendi
Son dakika haberi... Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u ağırladığı maç yoğun kar yağışı sebebiyle ertelendi.
Son dakika haberi... Süper Lig'in 22. haftasında oynanan Gaziantep FK - Öznur Kablo Yeni Malatyaspor kar yağışı sebebiyle yarıda kaldı.
İlk yarısı 0-0 sona eren maçta hakemler ve futbolcular saha içinde zemini kontrol ettikten sonra soyunma odasına gitti.
İkinci yarıda zeminin elverişsiz olması nedeniyle karşılaşma ertelendi.
Gaziantep FK - Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçı, olumsuz hava koşulları sebebiyle ertelendi.
Gaziantep FK - Yeni Malatyaspor müsabakası, yarın 17.00'de kaldığı yerden devam edecek.