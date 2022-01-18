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  3. Son dakika | Süper Lig maçına kar engeli! Gaziantep FK - Yeni Malatyaspor maçı ertelendi

Son dakika | Süper Lig maçına kar engeli! Gaziantep FK - Yeni Malatyaspor maçı ertelendi

Son dakika haberi... Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u ağırladığı maç yoğun kar yağışı sebebiyle ertelendi.

Son dakika | Süper Lig maçına kar engeli! Gaziantep FK - Yeni Malatyaspor maçı ertelendi

Son dakika haberi...  Süper Lig'in 22. haftasında oynanan Gaziantep FK - Öznur Kablo Yeni Malatyaspor kar yağışı sebebiyle yarıda kaldı.

İlk yarısı 0-0 sona eren maçta hakemler ve futbolcular saha içinde zemini kontrol ettikten sonra soyunma odasına gitti.

İkinci yarıda zeminin elverişsiz olması nedeniyle karşılaşma ertelendi.

Gaziantep FK - Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçı, olumsuz hava koşulları sebebiyle ertelendi.

Gaziantep FK - Yeni Malatyaspor müsabakası, yarın 17.00'de kaldığı yerden devam edecek.

Berkem Temizel
Gece Editörü
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