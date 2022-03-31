Son dakika | Süper Lig ve TFF1.Lig maçlarını yönetecek hakemler belli oldu! İşte Trabzonspor -Beşiktaş maçının hakemi Son dakika... TFF, Spor Toto Süper Lig ve TFF 1.Lig'de oynanacak olan maçları yönetecek hakemleri açıkladı. Buna göre Trabzonspor ile Beşiktaş arasındaki derbi maçını hakem Zorbay Küçük yönetecek.

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Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulunun açıklamasına göre Süper Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 31. hafta maçları 2, 3 ve 4 Nisan'da, Spor Toto 1. Lig 30. hafta karşılaşmaları 1, 2 ve 3 Nisan'da oynanacak. Bu maçları yönetecek hakemler şöyle: 2 Nisan Cumartesi: 13.30 GZT Giresunspor-Demir Grup Sivasspor: Arda Kardeşler 16.00 Altay-Fraport TAV Antalyaspor: Yasin Kol 16.00 Yukatel Kayserispor-Fenerbahçe: Atilla Karaoğlan 20.30 Galatasaray-VavaCars Fatih Karagümrük: Ali Şansalan 3 Nisan Pazar: 13.30 Kasımpaşa-Gaziantep FK: Yaşar Kemal Uğurlu 16.00 İttifak Holding Konyaspor-Göztepe: Erkan Özdamar 16.00 Aytemiz Alanyaspor-Çaykur Rizespor: Halil Umut Meler 20.30 Trabzonspor-Beşiktaş: Zorbay Küçük 4 Nisan Pazartesi: 20.30 Medipol Başakşehir-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: Sarper Barış Saka 20.30 Atakaş Hatayspor-Adana Demirspor: Mustafa Kürşad Filiz TFF 1.LİG Yarın: 20.00 Tuzlaspor-Bereket Sigorta Ümraniyespor: Onur Özütoprak 2 Nisan Cumartesi: 13.30 Beypiliç Boluspor-Manisa FK: Direnç Tonusluoğlu 13.30 Ankara Keçiörengücü-Bursaspor: Furkan Aksuoğlu 16.00 İstanbulspor-Gençlerbirliği: Eren Özyemişcioğlu 20.30 Yılport Samsunspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor: Abdullah Buğra Taşkınsoy 3 Nisan Pazar: 13.30 Kocaelispor-Altaş Denizlispor: Turgut Doman 16.00 Balıkesirspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Can Cengiz 20.30 MKE Ankaragücü-Eyüpspor: Yiğit Arslan 20.30 Altınordu-Adanaspor: Ömer Faruk Turtay Bölge Gündem Editör Ekibi Haberler, Son Dakika Haberleri