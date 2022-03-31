Son dakika | Süper Lig ve TFF1.Lig maçlarını yönetecek hakemler belli oldu! İşte Trabzonspor -Beşiktaş maçının hakemi
Son dakika... TFF, Spor Toto Süper Lig ve TFF 1.Lig'de oynanacak olan maçları yönetecek hakemleri açıkladı. Buna göre Trabzonspor ile Beşiktaş arasındaki derbi maçını hakem Zorbay Küçük yönetecek.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulunun açıklamasına göre Süper Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 31. hafta maçları 2, 3 ve 4 Nisan'da, Spor Toto 1. Lig 30. hafta karşılaşmaları 1, 2 ve 3 Nisan'da oynanacak. Bu maçları yönetecek hakemler şöyle:
2 Nisan Cumartesi:
13.30 GZT Giresunspor-Demir Grup Sivasspor: Arda Kardeşler
16.00 Altay-Fraport TAV Antalyaspor: Yasin Kol
16.00 Yukatel Kayserispor-Fenerbahçe: Atilla Karaoğlan
20.30 Galatasaray-VavaCars Fatih Karagümrük: Ali Şansalan
3 Nisan Pazar:
13.30 Kasımpaşa-Gaziantep FK: Yaşar Kemal Uğurlu
16.00 İttifak Holding Konyaspor-Göztepe: Erkan Özdamar
16.00 Aytemiz Alanyaspor-Çaykur Rizespor: Halil Umut Meler
20.30 Trabzonspor-Beşiktaş: Zorbay Küçük
4 Nisan Pazartesi:
20.30 Medipol Başakşehir-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: Sarper Barış Saka
20.30 Atakaş Hatayspor-Adana Demirspor: Mustafa Kürşad Filiz
TFF 1.LİG
Yarın:
20.00 Tuzlaspor-Bereket Sigorta Ümraniyespor: Onur Özütoprak
2 Nisan Cumartesi:
13.30 Beypiliç Boluspor-Manisa FK: Direnç Tonusluoğlu
13.30 Ankara Keçiörengücü-Bursaspor: Furkan Aksuoğlu
16.00 İstanbulspor-Gençlerbirliği: Eren Özyemişcioğlu
20.30 Yılport Samsunspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor: Abdullah Buğra Taşkınsoy
3 Nisan Pazar:
13.30 Kocaelispor-Altaş Denizlispor: Turgut Doman
16.00 Balıkesirspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Can Cengiz
20.30 MKE Ankaragücü-Eyüpspor: Yiğit Arslan
20.30 Altınordu-Adanaspor: Ömer Faruk Turtay