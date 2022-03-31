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  3. Son dakika | Süper Lig ve TFF1.Lig maçlarını yönetecek hakemler belli oldu! İşte Trabzonspor -Beşiktaş maçının hakemi

Son dakika | Süper Lig ve TFF1.Lig maçlarını yönetecek hakemler belli oldu! İşte Trabzonspor -Beşiktaş maçının hakemi

Son dakika... TFF, Spor Toto Süper Lig ve TFF 1.Lig'de oynanacak olan maçları yönetecek hakemleri açıkladı. Buna göre Trabzonspor ile Beşiktaş arasındaki derbi maçını hakem Zorbay Küçük yönetecek.

Son dakika | Süper Lig ve TFF1.Lig maçlarını yönetecek hakemler belli oldu! İşte Trabzonspor -Beşiktaş maçının hakemi

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulunun açıklamasına göre Süper Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 31. hafta maçları 2, 3 ve 4 Nisan'da, Spor Toto 1. Lig 30. hafta karşılaşmaları 1, 2 ve 3 Nisan'da oynanacak. Bu maçları yönetecek hakemler şöyle:

2 Nisan Cumartesi:

13.30 GZT Giresunspor-Demir Grup Sivasspor: Arda Kardeşler

16.00 Altay-Fraport TAV Antalyaspor: Yasin Kol

16.00 Yukatel Kayserispor-Fenerbahçe: Atilla Karaoğlan

20.30 Galatasaray-VavaCars Fatih Karagümrük: Ali Şansalan

Son dakika | Süper Lig ve TFF1.Lig maçlarını yönetecek hakemler belli oldu! İşte Trabzonspor -Beşiktaş maçının hakemi

3 Nisan Pazar:

13.30 Kasımpaşa-Gaziantep FK: Yaşar Kemal Uğurlu

16.00 İttifak Holding Konyaspor-Göztepe: Erkan Özdamar

16.00 Aytemiz Alanyaspor-Çaykur Rizespor: Halil Umut Meler

20.30 Trabzonspor-Beşiktaş: Zorbay Küçük

4 Nisan Pazartesi:

20.30 Medipol Başakşehir-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: Sarper Barış Saka

20.30 Atakaş Hatayspor-Adana Demirspor: Mustafa Kürşad Filiz

Son dakika | Süper Lig ve TFF1.Lig maçlarını yönetecek hakemler belli oldu! İşte Trabzonspor -Beşiktaş maçının hakemi

TFF 1.LİG

Yarın:

20.00 Tuzlaspor-Bereket Sigorta Ümraniyespor: Onur Özütoprak

2 Nisan Cumartesi:

13.30 Beypiliç Boluspor-Manisa FK: Direnç Tonusluoğlu

13.30 Ankara Keçiörengücü-Bursaspor: Furkan Aksuoğlu

16.00 İstanbulspor-Gençlerbirliği: Eren Özyemişcioğlu

20.30 Yılport Samsunspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor: Abdullah Buğra Taşkınsoy

Son dakika | Süper Lig ve TFF1.Lig maçlarını yönetecek hakemler belli oldu! İşte Trabzonspor -Beşiktaş maçının hakemi

3 Nisan Pazar:

13.30 Kocaelispor-Altaş Denizlispor: Turgut Doman

16.00 Balıkesirspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Can Cengiz

20.30 MKE Ankaragücü-Eyüpspor: Yiğit Arslan

20.30 Altınordu-Adanaspor: Ömer Faruk Turtay

Bölge Gündem Editör Ekibi
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