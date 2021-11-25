Son dakika! Süper Lig'de 14. haftanın hakem listesi açıklandı!

Son dakika haberi... TFF, Süper Lig'de14. haftaya girilirken maçlar yönetecek hakem listesinin açıklanması merakla bekleniyordu. TFF tarafından 14. haftanın hakem listesi duyuruldu. Böylelikle zirve yarışının her geçen gün kızıştığı ligde bu haftaki karşılaşmalarını yönetecek hakemler belli oldu. İşte takımın Süper Lig'in 14. haftasında görev alacak hakemler:

26 KASIM 2021 CUMA:

20.00 Adana Demirspor-Kasımpaşa (ERKAN ÖZDAMAR)

20.00 Medipol Başakşehir-Altay (ÜMİT ÖZTÜRK)

27 KASIM CUMARTESİ:

13.30 Fraport TAV Antalyaspor-Aytemiz Alanyaspor (ALİ ŞANSALAN)

16.00 Çaykur Rizespor-Yukatel Kayserispor ((YAŞAR KEMAL UĞURLU)

19.00 Beşiktaş-GZT Giresunspor (HÜSEYİN GÖÇEK)

28 KASIM PAZAR:

13.30 Gaziantep FK-İttifak Holding Konyaspor (FIRAT AYDINUS)

16.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Trabzonspor (CÜNEYT ÇAKIR)

16.00 Demir Grup Sivasspor-Atakaş Hatayspor (ARDA KARDEŞLER)

19.00 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Galatasaray (ATİLLA KARAOĞLAN)

29 KASIM PAZARTESİ:

20.00 Göztepe-Fenerbahçe(METE KALKAVAN)