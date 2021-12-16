Son dakika! Süper Lig'de 17. haftanın hakemleri belli oldu! Dev derbide Fırat Aydınus düdük çalacak!

Son dakika haberi... Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında oynanacak karşılaşmaların hakem listesi açıklandı.

Haftanın en önemli karşılaşması olarak zor günler geçiren iki ekip Fenerbahçe ve Beşiktaş kozlarını paylaşacak. Bu dev derbiyi yönetecek isim ise Fırat Aydınus oldu.

Haftanın hakem listesi ise şu şekilde:

17 ARALIK 2021 CUMA

20:00 Giresunspor - Altay / TUGAY KAAN NUMANOĞLU

18 ARALIK 2021

13:30 Kasımpaşa - Sivasspor / ALİ ŞANSALAN

16:00 Trabzonspor - Hatayspor / YAŞAR KEMAL UĞURLU

16:00 Konyaspor - Antalyaspor / ARDA KARDEŞLER

19:00 Alanyaspor - Adana Demirspor / HÜSEYİN GÖÇEK

19:00 Galatasaray - Başakşehir / ZORBAY KÜÇÜK

19 ARALIK 2021

13:30 Çaykur Rizespor - Yeni Malatyaspor / HALİL UMUT MELER

16:00 Göztepe - Fatih Karagümrük / VOLKAN BAYARSLAN

16:00 Kayserispor - Gaziantep FK / ERKAN ÖZDAMAR

19:00 Fenerbahçe - Beşiktaş / FIRAT AYDINUS