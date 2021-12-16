Son dakika! Süper Lig'de 17. haftanın hakemleri belli oldu! Dev derbide Fırat Aydınus düdük çalacak!
Son dakika! Spor Toto Süper Lig'de 17. hafta oynanacak olan karşılaşmaların hakem listesi açıklandı. Fenerbahçe-Beşiktaş derbisini Fırat Aydınus yönetecek.
Son dakika haberi... Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında oynanacak karşılaşmaların hakem listesi açıklandı.
Haftanın en önemli karşılaşması olarak zor günler geçiren iki ekip Fenerbahçe ve Beşiktaş kozlarını paylaşacak. Bu dev derbiyi yönetecek isim ise Fırat Aydınus oldu.
Haftanın hakem listesi ise şu şekilde:
17 ARALIK 2021 CUMA
20:00 Giresunspor - Altay / TUGAY KAAN NUMANOĞLU
18 ARALIK 2021
13:30 Kasımpaşa - Sivasspor / ALİ ŞANSALAN
16:00 Trabzonspor - Hatayspor / YAŞAR KEMAL UĞURLU
16:00 Konyaspor - Antalyaspor / ARDA KARDEŞLER
19:00 Alanyaspor - Adana Demirspor / HÜSEYİN GÖÇEK
19:00 Galatasaray - Başakşehir / ZORBAY KÜÇÜK
19 ARALIK 2021
13:30 Çaykur Rizespor - Yeni Malatyaspor / HALİL UMUT MELER
16:00 Göztepe - Fatih Karagümrük / VOLKAN BAYARSLAN
16:00 Kayserispor - Gaziantep FK / ERKAN ÖZDAMAR
19:00 Fenerbahçe - Beşiktaş / FIRAT AYDINUS