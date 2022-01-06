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  3. Son dakika! Süper Lig'de 20. haftanın hakemleri belli oldu! İşte devre arasından sonraki ilk maçların hakemleri

Son dakika! Süper Lig'de 20. haftanın hakemleri belli oldu! İşte devre arasından sonraki ilk maçların hakemleri

Son dakika! Süper Lig'de devre arasının tamamlanmasıyla birlikte gözler 20. hafta karşılaşmalarına çevrildi. Yeni haftanın karşılaşmalarını yönetecek hakemlerin listesi belli oldu.

Son dakika! Süper Lig'de 20. haftanın hakemleri belli oldu! İşte devre arasından sonraki ilk maçların hakemleri

Son dakika haberi... Spor Toto Süper Lig'de geride kalan 19 haftanın ardından devre arasına gidilmiş ve lig 1 hafta tatile girmişti. Devre arasının sona ermesinin ardından sporseverleri yeniden futbol heyecanı sardı. 20. hafta oynanacak karşılaşmaları yönetecek hakem listesi de belli oldu.

TFF tarafından yayınlanan hakem listesi ise şu şekilde:

7 Ocak 2021 Cuma

20.00 Trabzonspor - Yeni Malatyaspor
Fırat Aydınus

Son dakika! Süper Lig'de 20. haftanın hakemleri belli oldu! İşte devre arasından sonraki ilk maçların hakemleri

8 Ocak 2021 Cumartesi

13:30 Gaziantep - Fatih Karagümrük
Zorbay Küçük

16.00 Alanyaspor - Medipol Başakşehir
Mustafa Kürşad Filiz

16.00 Kasımpaşa - Hatayspor
Sarper Barış Saka

19.00 Galatasaray - Giresunspor
Arda Kardeşler

13:30 Konyaspor - Sivasspor
Cüneyt Çakır

16:00 Kayserispor - Altay
Yaşar Kemal Uğurlu

16.00 Göztepe - Antalyaspor
Hüseyin Göçek

Son dakika! Süper Lig'de 20. haftanın hakemleri belli oldu! İşte devre arasından sonraki ilk maçların hakemleri

9 Ocak 2021 Pazar

19.00 Rizespor - Beşiktaş
Alper Ulusoy

10 Ocak 2021 Pazartesi

20.00 Fenerbahçe - Adana Demirspor
Halil Umut Meler

Son dakika! Süper Lig'de 20. haftanın hakemleri belli oldu! İşte devre arasından sonraki ilk maçların hakemleri

Ramazan Sarı
Spor Editörü
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