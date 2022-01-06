Son dakika! Süper Lig'de 20. haftanın hakemleri belli oldu! İşte devre arasından sonraki ilk maçların hakemleri
Son dakika! Süper Lig'de devre arasının tamamlanmasıyla birlikte gözler 20. hafta karşılaşmalarına çevrildi. Yeni haftanın karşılaşmalarını yönetecek hakemlerin listesi belli oldu.
Son dakika haberi... Spor Toto Süper Lig'de geride kalan 19 haftanın ardından devre arasına gidilmiş ve lig 1 hafta tatile girmişti. Devre arasının sona ermesinin ardından sporseverleri yeniden futbol heyecanı sardı. 20. hafta oynanacak karşılaşmaları yönetecek hakem listesi de belli oldu.
TFF tarafından yayınlanan hakem listesi ise şu şekilde:
7 Ocak 2021 Cuma
20.00 Trabzonspor - Yeni Malatyaspor
Fırat Aydınus
8 Ocak 2021 Cumartesi
13:30 Gaziantep - Fatih Karagümrük
Zorbay Küçük
16.00 Alanyaspor - Medipol Başakşehir
Mustafa Kürşad Filiz
16.00 Kasımpaşa - Hatayspor
Sarper Barış Saka
19.00 Galatasaray - Giresunspor
Arda Kardeşler
13:30 Konyaspor - Sivasspor
Cüneyt Çakır
16:00 Kayserispor - Altay
Yaşar Kemal Uğurlu
16.00 Göztepe - Antalyaspor
Hüseyin Göçek
9 Ocak 2021 Pazar
19.00 Rizespor - Beşiktaş
Alper Ulusoy
10 Ocak 2021 Pazartesi
20.00 Fenerbahçe - Adana Demirspor
Halil Umut Meler