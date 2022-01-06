Son dakika! Süper Lig'de 20. haftanın hakemleri belli oldu! İşte devre arasından sonraki ilk maçların hakemleri

Son dakika haberi... Spor Toto Süper Lig'de geride kalan 19 haftanın ardından devre arasına gidilmiş ve lig 1 hafta tatile girmişti. Devre arasının sona ermesinin ardından sporseverleri yeniden futbol heyecanı sardı. 20. hafta oynanacak karşılaşmaları yönetecek hakem listesi de belli oldu.

TFF tarafından yayınlanan hakem listesi ise şu şekilde:

7 Ocak 2021 Cuma

20.00 Trabzonspor - Yeni Malatyaspor

Fırat Aydınus

8 Ocak 2021 Cumartesi

13:30 Gaziantep - Fatih Karagümrük

Zorbay Küçük

16.00 Alanyaspor - Medipol Başakşehir

Mustafa Kürşad Filiz

16.00 Kasımpaşa - Hatayspor

Sarper Barış Saka

19.00 Galatasaray - Giresunspor

Arda Kardeşler

13:30 Konyaspor - Sivasspor

Cüneyt Çakır

16:00 Kayserispor - Altay

Yaşar Kemal Uğurlu

16.00 Göztepe - Antalyaspor

Hüseyin Göçek

9 Ocak 2021 Pazar

19.00 Rizespor - Beşiktaş

Alper Ulusoy

10 Ocak 2021 Pazartesi

20.00 Fenerbahçe - Adana Demirspor

Halil Umut Meler