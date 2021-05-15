SON DAKİKA! Süper Lig'de 2020-2021 sezonu şampiyonu Beşiktaş oldu!

Son dakika... Kazanan takım belli oldu! Süper Lig'de 2020-2021 sezonu şampiyonu Beşiktaş oldu. Süper Ligin 42. ve son haftasında Göztepe'yi deplasmanda 2-1 yenen Beşiktaş, 2020-2021 sezonunu şampiyon olarak tamamladı.

"YOLA DEVAM EDECEĞİZ, ALIŞTIK ARTIK"

Beşiktaş'ın şampiyonluğuna ilişkin konuşan Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, "Sergen hoca, teknik kadronun ve tüm çalışanların emekleriyle şampiyon olduk." dedi. Açıklamalarına devam eden Çebi, "Çok konuşmaya halim yok. Çok mutluyum, çok zor bir seneydi. Pandemi vardı, 40 maç vardı, kupa vardı, hep zorlu şeyler vardı. Allah yardım etti. Önce Allah'ın izniyle, çocuklarımızın mücadelesiyle, Sergen hoca, teknik kadronun ve tüm çalışanların emekleriyle şampiyon olduk. Yola devam edeceğiz, alıştık artık." ifadelerini kullandı.

"BÖYLE ŞAMPİYONLUK HERKESE NASİP OLMAZ"

Futbolculardan Gökhan Töre, "Skor yeterli mi diye hocalarımızla durmadan konuştuk, yoksa daha da zorlayacaktık. Sergen hocamız böyle biterse şampiyon olacağımızı söyledi. Çok mutluyuz, şükür şampiyon olduk." diye konuştu.

Kaleci Ersin Destanoğlu ise mutluluğunu şu sözlerle açıkladı: "Bu maça çok iyi hazırlandık. Şampiyonluğu daha erken elde edebilirdik ama buraya kaldı ve daha anlamlı oldu. Böyle şampiyonluk herkese nasip olmaz. İnşallah devamı gelir. Bunların hepsi tam bir hayal. Pandemide evde yatarken bunun hayalini kuruyorduk. İnşallah devamını getiririz."

Açıklama yaparken gözyaşlarını tutamayan milli sol bek Rıdvan Yılmaz, "Çocukluğumdan beri bu kulüpteyim. 12 senemi verdim ve ilk senemde bu şampiyonluğu yaşadığım için çok mutluyum. Beni bu kulübe getiren herkese çok teşekkür ediyorum. Çok mutluyum, Allah herkesten razı olsun." dedi.

Şampiyonluktan dolayı çok mutlu olduğunu dile getiren Larin ise "Her zaman şampiyon olmak istedim. Son birkaç maçı kaybettik ve son haftaya bıraktık her şeyi. Son hafta bunu yapmayı başardık. Şampiyon Beşiktaş." diye kaydetti.

"ŞAMPİYON ŞANLI BEŞİKTAŞ"

Beşiktaş'ın resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Süper Lig 2020-2021 sezonu şampiyonu şanlı Beşiktaş!" ifadeleri yer aldı.