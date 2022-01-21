Son dakika! Süper Lig'de 23. haftanın hakemleri belli oldu! Galatasaray - Trabzonspor karşılaşmasını o isim yönetecek!

Son dakika haberi... Ara hafta karşılaşmaları sebebiyle henüz 22. hafta karşılaşmaları tamamlanmamış olsa da, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasının hakem listesi belli oldu. Buna göre haftanın en önemli karşılaşması olarak görülen ve zirveyi yakından ilgilendiren Galatasaray - Trabzonspor müsabakasını hakem - yönetecek. Ligde 23. hafta maçlarının ardından Milli araya gidilecek ve takımlar çalışma fırsatı yakalayacak.

İşte Süper Lig'in 23. haftasının hakemleri:

22 OCAK 2022 CUMARTESİ

13.30 Yeni Malatyaspor - Beşiktaş / Zorbay Küçük

16.00 Adana Demirspor - Fatih Karagümrük / Suat Arslanboğa

16.00 Sivasspor - Fenerbahçe / Alper Ulusoy

19.00 Medipol Başakşehir - Göztepe / Arda Kardeşler

23 OCAK 2022 PAZAR

13.30 Kasımpaşa - Kayserispor / Halil Umut Meler

13.30 Hatayspor - Çaykur Rizespor / Sarper Barış Saka

16.00 Antalyaspor - Gaziantep FK / Abdülkadir Bitigen

16.00 Giresunspor - Alanyaspor / Mert Güzenge

16.00 Altay - Konyaspor / Yadin Kol

19.00 Galatasaray - Trabzonspor / Atilla Karaoğlan