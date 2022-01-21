Son dakika! Süper Lig'de 23. haftanın hakemleri belli oldu! Galatasaray - Trabzonspor karşılaşmasını o isim yönetecek!
Son dakika! Spor Toto Süper Lig'de 23. hafta oynanacak karşılaşmaların hakemleri belli oldu. Buna göre haftanın en önemli maçı olan Galatasaray - Trabzonspor mücadelesini - yönetecek.
Son dakika haberi... Ara hafta karşılaşmaları sebebiyle henüz 22. hafta karşılaşmaları tamamlanmamış olsa da, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasının hakem listesi belli oldu. Buna göre haftanın en önemli karşılaşması olarak görülen ve zirveyi yakından ilgilendiren Galatasaray - Trabzonspor müsabakasını hakem - yönetecek. Ligde 23. hafta maçlarının ardından Milli araya gidilecek ve takımlar çalışma fırsatı yakalayacak.
İşte Süper Lig'in 23. haftasının hakemleri:
22 OCAK 2022 CUMARTESİ
13.30 Yeni Malatyaspor - Beşiktaş / Zorbay Küçük
16.00 Adana Demirspor - Fatih Karagümrük / Suat Arslanboğa
16.00 Sivasspor - Fenerbahçe / Alper Ulusoy
19.00 Medipol Başakşehir - Göztepe / Arda Kardeşler
23 OCAK 2022 PAZAR
13.30 Kasımpaşa - Kayserispor / Halil Umut Meler
13.30 Hatayspor - Çaykur Rizespor / Sarper Barış Saka
16.00 Antalyaspor - Gaziantep FK / Abdülkadir Bitigen
16.00 Giresunspor - Alanyaspor / Mert Güzenge
16.00 Altay - Konyaspor / Yadin Kol
19.00 Galatasaray - Trabzonspor / Atilla Karaoğlan