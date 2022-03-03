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Son dakika! Süper Lig'de 28. haftanın hakem listesi açıklandı!

Son dakika: Spor Toto Süper Lig'de 28. haftanın Cuma ve Cumartesi gününde karşılaşmalarında görev alacak hakemlerin listesi açıklandı.

Son dakika! Süper Lig'de 28. haftanın hakem listesi açıklandı!

Son dakika haberi... Her geçen hafta alt sıralar ve Avrupa'ya gitmeyi hedefleyen takımlar arasındaki mücadelenin kızıştığı Spor Toto Süper Lig'de, 28. haftanın Cuma ve Cuma gününde görev alacak hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun yayımladığı hakem listesinde, haftanın üst sıraları yakından ilgilendiren Fenerbahçe - Trabzonspor maçında görev alacak isim, karşılaşmanın Pazar günü olması sebebiyle ise henüz belli olmadı

Cuma ve Cumartesi günü görev alacak hakemler şu şekilde:

4 MART 2022 CUMA

20.00 Yeni Malatyaspor-Adana Demirspor: Yasin Kol

5 MART 2022 CUMARTESİ

16.00 Çaykur Rizespor-Giresunspor: Yaşar Kemal Uğurlu
16.00 Göztepe-Kasımpaşa: Atilla Karaoğlan
19.00 Konyaspor-Galatasaray: Ali Şansalan.

Son dakika! Süper Lig'de 28. haftanın hakem listesi açıklandı!

6 MART PAZAR

16.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Altay (Atatürk Olimpiyat)

19.00 Fenerbahçe-Trabzonspor (Ülker)

19.00 Fraport TAV Antalyaspor-Demir Grup Sivasspor (Antalya)

Son dakika! Süper Lig'de 28. haftanın hakem listesi açıklandı!

7 MART PAZARTESİ

20.00 Yukatel Kayserispor-Aytemiz Alanyaspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

20.00 Gaziantep FK-Atakaş Hatayspor (Kalyon)

20.00 Beşiktaş-Medipol Başakşehir (Vodafone Park)

 

Son dakika! Süper Lig'de 28. haftanın hakem listesi açıklandı!

Bölge Gündem Editör Ekibi
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