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  3. Son dakika | Süper Lig'de 29.hafta maçlarının hakemleri açıklandı

Son dakika | Süper Lig'de 29.hafta maçlarının hakemleri açıklandı

Son dakika... Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Süper Lig'in 29.haftasında oynanacak olan maçları yönetecek hakemleri açıkladı.

Son dakika | Süper Lig'de 29.hafta maçlarının hakemleri açıklandı

Son dakika... Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'in 29.haftasında oynanacak olan maçların hakemlerini internet sitesinden duyurdu. Buna göre Beşiktaş -Gaziantep FK maçını Mete Kalkavan, Galatasaray- Demir Grup Sivasspor maçını Ali Şansalan, Trabzonspor- Aytemiz Alanyaspor maçını Suat Arslanboğa ve İttifak Holding Konyaspor- Fenerbahçe maçını Fırat Aydınus yönetecek. İşte maçları yönetecek hakemler:

6 MART CUMA

16.00 Yukatel Denizlispor-Yeni Malatyaspor: Arda Kardeşler

19.00 Beşiktaş-Gaziantep: Mete Kalkavan

7 MART PAZAR

13.30 Fatih Karagümrük-MKE Ankaragücü: Halis Özkahya

16.00 Gençlerbirliği-Medipol Başakşehir: Özgür Yankaya

16.00 Atakaş Hatayspor-Hes Kablo Kayserispor: Yaşar Kemal Uğurlu

19.00 Galatasaray-Demir Grup Sivasspor: Ali Şansalan

8 MART PAZARTESİ

16.00 Trabzonspor-Aytemiz Alanyaspor: Suat Arslanboğa

16.00 Fraport TAV Antalyaspor-Kasımpaşa: Serkan Tokat

19.00 İttifak Holding Konyaspor- Fenerbahçe: Fırat Aydınus

19.00 Göztepe-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Zorbay Küçük

Son dakika | Süper Lig'de 29.hafta maçlarının hakemleri açıklandı

Tayfun Altuntaş
Editör
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