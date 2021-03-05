Son dakika | Süper Lig'de 29.hafta maçlarının hakemleri açıklandı
Son dakika... Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Süper Lig'in 29.haftasında oynanacak olan maçları yönetecek hakemleri açıkladı.
Son dakika... Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'in 29.haftasında oynanacak olan maçların hakemlerini internet sitesinden duyurdu. Buna göre Beşiktaş -Gaziantep FK maçını Mete Kalkavan, Galatasaray- Demir Grup Sivasspor maçını Ali Şansalan, Trabzonspor- Aytemiz Alanyaspor maçını Suat Arslanboğa ve İttifak Holding Konyaspor- Fenerbahçe maçını Fırat Aydınus yönetecek. İşte maçları yönetecek hakemler:
6 MART CUMA
16.00 Yukatel Denizlispor-Yeni Malatyaspor: Arda Kardeşler
19.00 Beşiktaş-Gaziantep: Mete Kalkavan
7 MART PAZAR
13.30 Fatih Karagümrük-MKE Ankaragücü: Halis Özkahya
16.00 Gençlerbirliği-Medipol Başakşehir: Özgür Yankaya
16.00 Atakaş Hatayspor-Hes Kablo Kayserispor: Yaşar Kemal Uğurlu
19.00 Galatasaray-Demir Grup Sivasspor: Ali Şansalan
8 MART PAZARTESİ
16.00 Trabzonspor-Aytemiz Alanyaspor: Suat Arslanboğa
16.00 Fraport TAV Antalyaspor-Kasımpaşa: Serkan Tokat
19.00 İttifak Holding Konyaspor- Fenerbahçe: Fırat Aydınus
19.00 Göztepe-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Zorbay Küçük