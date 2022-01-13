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  3. Son dakika | Süper Lig'de bir ayrılık daha! Altay'da Mustafa Denizli dönemi sona erdi!

Son dakika | Süper Lig'de bir ayrılık daha! Altay'da Mustafa Denizli dönemi sona erdi!

Son dakika... Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Altay'ın teknik direktörü Mustafa Denizli görevinden ayrıldı.

Son dakika | Süper Lig'de bir ayrılık daha! Altay'da Mustafa Denizli dönemi sona erdi!

Son dakika... Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Altay'ın teknik direktörü Mustafa Denizli, görevinden ayrıldı.

Mustafa Denizli yaptığı açıklamada Süper Lig'de bu sezona çok iyi başlayıp mutlu olduklarını fakat alınan sonuçlardan dolayı üzüldüklerini dile getirdi. "Bu sonuçlar üzerine başkanımızla bir toplantı yaptık. Başkanımız bu şartlarda yola devam etmememin daha uygun olacağını söyledi." ifadelerini kullanan Denizli açıklamasını şöyle sürdürdü:

"1-2 transfer yapabilirsek, bu durumu aşabileceğimizi belirttim. Benim hayatım bu tür mücadelelerle geçti, bunu da aşabiliriz dediysem de değişen bir şey olmadı. Bir-iki defa daha görüştük ve sonuç değişmedi. Böyle bir ortamda devam edilmesi artık mümkün değil."

MUSTAFA DENİZLİ KİMDİR?

Mustafa Denizli, 1987 yılından itibaren teknik direktör olarak görev yapmaktadır. Süper Lig'de Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş ile şampiyonluk yaşayan tek teknik direktör olan Denizli en son Altay'da teknik direktörlük yapmıştı.

Mustafa Denizli hakkında detaylı bilgiye aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz...

{TITLE_STRIP}Mustafa Denizli kimdir?

 

Berkem Temizel
Gece Editörü
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