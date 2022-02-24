Son dakika! Süper Lig'de haftanın hakemleri belli oldu!

Son dakika haberi... Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 27. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun internet sitesinden yapılan açıklamada, bu hafta görev alacak hakemler şu şekilde belirlendi:

25 Şubat Cuma

20.00 Adana Demirspor - Fraport TAV Antalyaspor (Alper Ulusoy)

20.00 Trabzonspor - Yukatel Kayserispor (Erkan Özdamar)

26 Şubat Cumartesi

16.00 Medipol Başakşehir - VavaCars Fatih Karagümrük (Yasin Kol)

19:00 Demir Grup Sivasspor - Beşiktaş (Sarper Barış Saka)

27 Şubat Pazar

13:30 GZT Giresunspor - Göztepe (Cüneyt Çakır)

13:30 Altay - Gaziantep FK (Yaşar Kemal Uğurlu)

16:00 Atakaş Hatayspor - Öznur Kablo Yeni Malatyaspor (Çağdaş Altay)

16:00 Aytemiz Alanyaspor - İttifak Holding Konyaspor (Volkan Bayarslan)

19:00 Galatasaray - Çaykur Rizespor (Ümit Öztürk)

28 Şubat Pazartesi

20:00 Kasımpaşa - Fenerbahçe (Mete Kalkavan)