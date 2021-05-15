SON DAKİKA! Süper Lig'de ligden düşen takım Gençlerbirliği oldu!

Son dakika... Süper Lig'de Denizlispor, MKE Ankaragücü ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un ardından ligden düşen son takım Trabzonspor'a yenilen Gençlerbirliği oldu. Başkent ekibi, sezonun 42. ve son haftasında deplasmanda Trabzonspor'a 2-1 yenildi. Kırmızı-siyahlılar; Yukatel Denizlispor, MKE Ankaragücü ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un ardından ligden düşen son takım oldu.

SÜPER LİG'E VEDA

Sezonu 38 puanla tamamlayan teknik direktörler Mert Nobre, Mustafa Kaplan, Mehmet Altıparmak ve son olarak Özcan Bizati'nin görev yaptığı başkent temsilcisi, iki sezondur mücadele ettiği Süper Lig'e veda etti. Gençlerbirliği 48. kez yer aldığı Türkiye'nin en üst düzey futbol liginde 4. kez küme düşmenin üzüntüsünü yaşadı. Kırmızı-siyahlılar, daha önce 1969-1970, 1987-1988 ve 2017-2018 sezonlarında Süper Lig'den düşmüştü.

(AA)