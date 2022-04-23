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Son dakika: Süper Lig'den düşen ikinci takım Göztepe oldu!

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Göztepe, Gaziantep FK deplasmanına çıktı. 1-1 biten mücadele sonrasında Göztepe, TFF 1. Lig'e düştü.

Son dakika: Süper Lig'den düşen ikinci takım Göztepe oldu!

Spor Toto Süper Lig'de 34. hafta mücadelesinde Gaziantep FK, Göztepe'yi konuk etti.

Kalyon Stadyumu'nda oynanan müsabaka, 1-1'lık beraberlikle sonuçlandı.

SÜPER LİG'DEN DÜŞEN İKİNCİ TAKIM OLDU

Konuk ekip; 90+2'de Jahovic ile öne geçti ancak Gaziantep FK, 90+6'da Figueiredo ile eşitliği sağladı.Bu sonucun ardından Göztepe, Yeni Malatyaspor'un ardından küme düşen ikinci takım oldu.

Son dakika: Süper Lig'den düşen ikinci takım Göztepe oldu!

Küme düşen Göztepe, 28 puanla 19. sırada yer aldı. 4 maçtır kazanamayan Gaziantep FK ise 42 puanla 14. sırada yer buldu. Göztepe, gelecek hafta Çaykur Rizespor'u konuk edecek. Gaziantep FK ise Fenerbahçe deplasmanına gidecek.

Son dakika: Süper Lig'den düşen ikinci takım Göztepe oldu!

Bölge Gündem Editör Ekibi
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