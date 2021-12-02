Son dakika! Süper Lig'in 15. haftasının hakemleri belli oldu!

Son dakika haberi... 2021-2022 sezonunda ilk yarıda artık son haftalara doğru girilirken ligin 15. haftasında oynanacak karşılaşmaların hakemleri de merakla bekleniyordu. TFF tarafından yayımlanan hakem listesiyle heyecanın her hafta daha da arttığı ligdeki maçları yönetecek hakem listesi belli oldu. Dört büyüklerin karşılaşmalarında görev alacak hakemler de belirlendi. İşte Süper Lig'in 15. haftasındaki maçların hakemleri:

3 ARALIK 2021 CUMA

20:00 KASIMPAŞA - BEŞİKTAŞ: Mete Kalkavan

4 ARALIK 2021 CUMARTESİ

13:30 ALANYASPOR - SİVASSPOR: Yaşar Kemal Uğurlu

16:00 TRABZONSPOR - ADANA DEMİRSPOR: Fırat Aydınus

19:00 GALATASARAY. - ALTAY: Cüneyt Çakır

13:30 KAYSERİSPOR - ANTALYASPOR: Halil Umut Meler

5 ARALIK 2021 PAZAR

16:00 GİRESUNSPOR - FATİH KARAGÜMRÜK: Arda Kardeşler

16:00 HATAYSPOR - BAŞAKŞEHİR: Erkan Özdamar

19:00 FENERBAHÇE - ÇAYKUR RİZESPOR: Zorbay Küçük

20:00 KONYASPOR - YENİ MALATYASPOR: Alper Ulusoy

6 ARALIK 2021 PAZARTESİ

20:00 GÖZTEPE - GAZİANTEP FK: Ümit Öztürk