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  3. Son dakika! Süper Lig'in 15. haftasının hakemleri belli oldu!

Son dakika! Süper Lig'in 15. haftasının hakemleri belli oldu!

Son dakika! Süper Lig'de ilk yarının sonuna doğru gelinirken ligin 15. haftasında oynanacak karşılaşmaları yönetecek hakem listesi de TFF tarafından açıklandı.

Son dakika! Süper Lig'in 15. haftasının hakemleri belli oldu!

Son dakika haberi... 2021-2022 sezonunda ilk yarıda artık son haftalara doğru girilirken ligin 15. haftasında oynanacak karşılaşmaların hakemleri de merakla bekleniyordu. TFF tarafından yayımlanan hakem listesiyle heyecanın her hafta daha da arttığı ligdeki maçları yönetecek hakem listesi belli oldu. Dört büyüklerin karşılaşmalarında görev alacak hakemler de belirlendi. İşte Süper Lig'in 15. haftasındaki maçların hakemleri:

3 ARALIK 2021 CUMA
20:00 KASIMPAŞA - BEŞİKTAŞ: Mete Kalkavan

Son dakika! Süper Lig'in 15. haftasının hakemleri belli oldu!

4 ARALIK 2021 CUMARTESİ
13:30 ALANYASPOR - SİVASSPOR: Yaşar Kemal Uğurlu
16:00 TRABZONSPOR - ADANA DEMİRSPOR: Fırat Aydınus
19:00 GALATASARAY. - ALTAY: Cüneyt Çakır
13:30 KAYSERİSPOR - ANTALYASPOR: Halil Umut Meler

Son dakika! Süper Lig'in 15. haftasının hakemleri belli oldu!

5 ARALIK 2021 PAZAR
16:00 GİRESUNSPOR - FATİH KARAGÜMRÜK: Arda Kardeşler
16:00  HATAYSPOR - BAŞAKŞEHİR: Erkan Özdamar
19:00  FENERBAHÇE - ÇAYKUR RİZESPOR: Zorbay Küçük
20:00  KONYASPOR - YENİ MALATYASPOR: Alper Ulusoy

Son dakika! Süper Lig'in 15. haftasının hakemleri belli oldu!

6 ARALIK 2021 PAZARTESİ
20:00 GÖZTEPE - GAZİANTEP FK: Ümit Öztürk

 

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