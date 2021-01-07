Son dakika... Süreç sona erdi, Trump pes etti! Biden, ABD'nin resmen yeni başkanı oldu!

Son dakika haberi... ABD kongresi oturumunda Vermont eyaletinin sonuçlarının kayda geçmesiyle Joe Biden 271 delegeye ulaşarak resmen Başkan oldu.

ABD Kongre binasının basılmasının ardından yeniden toplanan ve delege oylarının sayılması işlemine devam eden Kongre, başkanlık seçimini Biden'ın kazandığını resmen onayladı.

KARAR YÜKSEK SESLE OKUNDU

Kongrede Senato ve Temsilciler Meclisi üyelerini bir araya getiren ve Başkan Yardımcısı Mike Pence'in riyaset ettiği ortak oturumda, alfabetik sıraya göre her eyaletin delege oylarının hangi başkan adayı ile başkan yardımcısı adayına gittiği yüksek sesle okundu.

ABD Kongresindeki oturumda Vermont eyaletinin sonuçlarının kayda geçmesiyle Joe Biden 270 delege eşiğini geçerek resmen Başkan oldu.

20 OCAK'TA KOLTUĞUNA OTURACAK

Biden 20 Ocak günü mevcut başkan Donald Trump'tan görevi devralacak. Trump'ta yaptığı açıklamada başkanlık koltuğunu sorunsuz şekilde devredeceğini duyurdu.

ABD BAŞKANI JOE BİDEN KİMDİR?

Joe Biden olarak bilinen Joseph Robinette Biden Jr., 20 Kasım 1942 yılında doğmuştur. 2009'dan 2017'ye kadar Birleşik Devletler'in 47. başkan yardımcısı olarak görev yapmış olan Amerikalı politikacı ve eski avukattır.

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