Son dakika |Suriye - Kuzey Irak tezkeresi TBMM'ye sunuldu
TSK'nın sınır ötesi operasyonlarını sürdürmesi için Suriye-Kuzey Irak'a asker göndermesini içeren tezkere TBMM'ye sunuldu.
Mehmetçik'in sınır ötesi operasyonlar yapmasına imkan sağlayan Cumhurbaşkanlığı tezkerelerinin uzatılması için tezkereler TBMM'ye sunuldu. Tezkerenin kapsamında Suriye ve Irak'ta PKK ve DEAŞ’a karşı, Lübnan’da UNIFIL güçlerine katkı sağlanması ve Mali’de Birleşmiş Milletler Çok Boyutlu İstikrar Entegre Komisyonu’na katkı sağlanması amacıyla Türk askerlerinin görev sürelerinin 1 yıl daha uzatılması yer alıyor.