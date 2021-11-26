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  3. Son dakika! Suriye sınırında silahlı saldırı! 1 asker şehir oldu!

Son dakika! Suriye sınırında silahlı saldırı! 1 asker şehir oldu!

Son dakika! Kilis’in Suriye-Türkiye sınırında, açılan ateş sonucunda bir askerimiz şehit oldu. Saldırıda şehit düşen 29 yaşındaki Piyade Uzman Çavuş S.D.'nin naaşının memleketi olan Gaziantep'in Nurdağı ilçesine gönderilerek defnedileceği öğrenildi.

Son dakika! Suriye sınırında silahlı saldırı! 1 asker şehir oldu!

Son dakika haberi... Kiliste bulunan 1’inci Hudut Alayı 3’üncü Hudut Taburu Hilaltepe Hudut Karakolu'nun sorumluluk alanında bulunan Suriye sınır hattında görev yapan askerler yasadışı bir şekilde sınırdan geçmek isteyen bir grup tespit etti. Gruba "dur" ihtarında bulunan askerlere karşılık olarak ateş açıldı.

Suriye tarafından açılan ateş sonucunda 29 yaşındaki Piyade Uzman Çavuş S.D., vurularak ağır yaralandı. Ambulans ile Kilis Devlet Hastanesi'ne kaldırılan uzman çavuşun, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak şehit olduğu öğrenildi.

Son dakika! Suriye sınırında silahlı saldırı! 1 asker şehir oldu!

Mehmetçiğe ateş açılan bölge sınır birlikleri tarafından abluka altına alınarak ateşe tutuldu.

Öte yandan şehidin naaşı Gaziantep Adlı Tıp Kurumu'na gönderildi. Şehidin cenazesinin yapılacak törenin ardından Gaziantep’in Nurdağı ilçesine gönderileceği ifade edildi.

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