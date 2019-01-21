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  3. Son dakika... Suriye'de ABD-YPG konvoyuna intihar saldırısı!

Son dakika... Suriye'de ABD-YPG konvoyuna intihar saldırısı!

Son dakika... Suriye'de ABD-YPG konvoyuna intihar saldırısı!

Son dakika... Suriye'de ABD-YPG konvoyuna intihar saldırısı!

AFP haber ajansının haberine göre, Suriye'nin Haseke kentinde terör örgütü YPG ile ABD'nin ortak askeri konvoyuna intihar saldırısı düzenlendi.

 Suriye'de ABD-YPG konvoyuna intihar saldırısı! Suriye'nin Haseke kentinde, terör örgütü YPG ile ABD'nin ortak askeri konvoyuna düzenlenen intihar saldırısı sonucunda 5 kişi hayatını kaybetti.

Geçen hafta Suriye'nin Münbiç kent merkezinde Amerikan askerlerinin hedef alındığı bombalı intihar saldırısında 2 ABD askeri hayatını kaybetmişti.

Ayrıntılar geliyor..

 

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