Son dakika... Suriye'de ABD-YPG konvoyuna intihar saldırısı!
Son dakika... Suriye'de ABD-YPG konvoyuna intihar saldırısı!
AFP haber ajansının haberine göre, Suriye'nin Haseke kentinde terör örgütü YPG ile ABD'nin ortak askeri konvoyuna intihar saldırısı düzenlendi.
Suriye'de ABD-YPG konvoyuna intihar saldırısı! Suriye'nin Haseke kentinde, terör örgütü YPG ile ABD'nin ortak askeri konvoyuna düzenlenen intihar saldırısı sonucunda 5 kişi hayatını kaybetti.
Geçen hafta Suriye'nin Münbiç kent merkezinde Amerikan askerlerinin hedef alındığı bombalı intihar saldırısında 2 ABD askeri hayatını kaybetmişti.
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