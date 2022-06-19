SON DAKİKA! Suriyeli terörist Hüseyin Şibli etkisiz hale getirildi

İstanbul24 °C
Ünlü psikolog Esra Ezmeci'ye insanlardan tiksindiren itiraf! "Baldızıma aşığım, ondan başkasını düşünemiyorum, yargılamayın ama karım..."Milyonlarca kişi bu haberi bekliyordu! Emekli maaşı ve ikramiyeleri ne kadar olacak?SON DAKİKA! Suriyeli terörist Hüseyin Şibli etkisiz hale getirildiBabalar günü alınacak en anlamlı hediyeler 2022 | Babalar Günü evde yapılacak hediyeler 2022Baba adaylarına Babalar Günü mesajları 2022 | Baba adaylarına en güzel Babalar Günü mesajları kısa, uzun, anlamlıSevgiliye babalar günü mesajı uzun, duygusal, resimli | Eşe sevgililer günü mesajı 2022Eşe, sevgiliye, erkek arkadaşa en güzel babalar günü mesajı 2022 | Kocaya babalar günü mesajı 2022Kızdan babaya Babalar Günü mesajları uzun, duygusal, anlamlı, en güzel 2022Babalar Günü indirimleri 2022 | Atasun, Tudors, Lc Waikiki, De Facto 19 Haziran Babalar Günü indirimiSevgiliye Babalar Günü hediyesi ne almalıyım 2022 ?| Babalar Günü hediye önerileri, tavsiyeleri