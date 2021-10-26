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  3. Son dakika| Sürücüler bir kez daha sarsıldı! Benzine 28 kuruş zam geldi

Son dakika| Sürücüler bir kez daha sarsıldı! Benzine 28 kuruş zam geldi

Son dakika... Benzinin litre fiyatına dün gelen 44 kuruşluk zammın ardından bu kez de 28 kuruş zam geldi.

Son dakika| Sürücüler bir kez daha sarsıldı! Benzine 28 kuruş zam geldi

Döviz kurlarında yaşanan artışın ardından benzin fiyatlarına gelen zamlar sürüyor. Dün uygulanmaya başlanan 44 kuruşluk zammın ardından bir zam daha duyuruldu. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasının Twitter hesabından yapılan bilgilendirmede şu ifadelere yer verildi:" 27/10/2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; benzinde 28 KRŞ/LT pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur." denildi.

Son dakika| Sürücüler bir kez daha sarsıldı! Benzine 28 kuruş zam geldi

BENZİNİN FİYATI NE KADAR OLDU?

Zammın ardından benzinin litre fiyatı İstanbul'da ortalama 8,36 liradan 8,64 liraya, Ankara'da 8,47 liradan 8,75 liraya, İzmir'de ise 8,47 liradan 8,75 liraya yükselecek.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL BELİRLENİYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplama sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

Son dakika| Sürücüler bir kez daha sarsıldı! Benzine 28 kuruş zam geldi

Tayfun Altuntaş
Editör
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