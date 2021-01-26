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Son dakika... Suudi Arabistan'da korku dolu anlar! Füze havada vuruldu

Son dakika haberi... Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bir füze, hava savunma sistemleri tarafından vuruldu.

Son dakika... Suudi Arabistan'da korku dolu anlar! Füze havada vuruldu

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da patlama sesi duyulmasının ardından füze saldırısı gerçekleştirildiği, saldırının püskürtüldüğü öne sürüldü.

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da patlama sesi duyuldu. Yerel basın, başkente yönelik füzeli saldırı gerçekleştirildiğini belirtti. Füzelerin Suudi Arabistan hava savunma sistemi tarafından püskürtüldüğü aktarıldı. Bu esnada şiddetli patlama sesi duyulduğu ifade edildi.

Patlamaya ilişkin açıklama yapan Suudi Arabistan kaynakları ise, Riyad'a balistik bir füze atıldığını belirterek füzeye ait görüntüleri paylaştı.

Öte yandan Suudi Arabistan, 2015 yılından bu yana Yemen'de Suudi Arabistan liderliğinde Arap koalisyonu kurulması ile Husiler tarafından defalarca hedef alınmıştı.

 

 

Tayfun Altuntaş
Editör
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