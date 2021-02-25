SON DAKİKA! Tabur komutanlığı ve karakolu gözetleyen DEAŞlı yakalandı!

Son dakika haberi... Terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen İstanbul'da operasyonda, askeri alanda örgüt adına keşif yaptığını belirlenen bir terörist yakalandı. Emniyet yetkililerinin aktardığı bilgiye göre, İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ adına faaliyette olduğu tespit ediken bir kişi ile geniş çapta arama başlattı.

İsminin Muhammed Yahya E. olduğu öğrenilen zanlının, gece saatlerinde Yenibosna İnzibat Tabur Komutanlığı’nda gözetleme yaptığı belirlendi. Bunun üzerine harekete geçen TEM ekipleri, 20 Şubat tarihinde, saat 02.00 sıralarında düzenledikleri operasyonla şüpheliy igözaltına aldı. ÜZerinden ve dijital materyallerinden DEAŞ ile bağlantılı çok sayıda doküman olduğu tespit edilen şahsın saldırı planında olup olmadığı ise henüz açıklanmadı.