Son dakika | Taha Akgül Avrupa Şampiyonu oldu!
Son dakika haberi... Dünya ve olimpiyat şampiyonu milli güreşçi Taha Akgül, Rus sporcu Sergei Kozyrev'i yenerek 8. Avrupa şampiyonluğunu elde etti.
Son dakika haberi... Dünya ve olimpiyat şampiyonu milli güreşçi Taha Akgül, Rus sporcu Sergei Kozyrev'i yenerek 8. Avrupa şampiyonluğunu elde etti.
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TAHA AKGÜL KİMDİR?
Milli Güreşçi, Taha Akgül 8. kez Avrupa şampiyonu oldu.
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Taha Akgül kimdir? Taha Akgül nerelidir?