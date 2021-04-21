Taha Akgül kimdir? Taha Akgül nerelidir?Son dakika | Taha Akgül Avrupa Şampiyonu oldu!CSKA Moskova 95 - 76 Fenerbahçe Beko | MAÇ SONUCUÜnlü şarkıcı Hakan Altun hastaneye kaldırıldı!Tuzlaspor'dan Yüksel Yıldırım'a yanıtGalatasaray 1 - 1 Trabzonspor | MAÇ SONUCUTHY Genel Müdürü Bilal Ekşi duyurdu: İngiltere ve Danimarka'dan Türkiye'ye uçuşlar açılıyorGedson Fernandes sakatlandı mı? | Gedson Fernandes son durumNagihan Karadere'nin acı günü! Ablası Hülya Karadere'nin ölümüyle yıkıldıHülya Karadere kimdir? Nereli ve kaç yaşındaydı? | Nagihan Karadere’nin ablası Hülya Karadere neden öldü?
İstanbul13 °C
  1. HABERLER
  2. SPOR
  3. Son dakika | Taha Akgül Avrupa Şampiyonu oldu!

Son dakika | Taha Akgül Avrupa Şampiyonu oldu!

Son dakika haberi... Dünya ve olimpiyat şampiyonu milli güreşçi Taha Akgül, Rus sporcu Sergei Kozyrev'i yenerek 8. Avrupa şampiyonluğunu elde etti.

Son dakika | Taha Akgül Avrupa Şampiyonu oldu!
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
1
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT