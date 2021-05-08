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  4. Son dakika | Tahkim Kurulu'ndan Fenerbahçe'ye kötü haber: Alanyaspor maçı başvurusu reddedildi

Son dakika | Tahkim Kurulu'ndan Fenerbahçe'ye kötü haber: Alanyaspor maçı başvurusu reddedildi

Son dakika... Tahkim Kurulu, Fenerbahçe'nin Alanyaspor ile oynanan maçta kural hatası olduğu gerekçesiyle maçın tekrar oynanmasına ilişkin başvurusunu reddetti.

Son dakika | Tahkim Kurulu'ndan Fenerbahçe'ye kötü haber: Alanyaspor maçı başvurusu reddedildi

Son dakika... Fenerbahçe'nin Süper Ligin 38.haftasında 0-0 berabere sonuçlanan Alanyaspor maçında kazandığı penaltının ofsayt gerekçesiyle iptal edilmesi sonrası maçta kural hatası olduğunu gerekçe göstererek yaptığı başvuru TFF'den reddedilince sarı lacivertli kulüp bu kez Tahkim Kurulu'na başvurdu. Fenerbahçe'nin başvurusunu değerlendiren kurul, sarı lacivertlilerin itirazını reddettiğini açıkladı. 

Tahkim Kurulundan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin TFF Yönetim Kurulu'nun 07.05.2021 tarih ve 79 sayılı kararına karşı başvurusu incelendi. Duruşma için tayin edilen 08.05.2021 Cumartesi günü saat 14:00'de video konferans yoluyla icra edilen duruşmada Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin vekilleri Av. Alper Pirşen, Av. Uğur Oker'in ve Türkiye Futbol Federasyonu vekilleri Av. Hazer Akil, Av. Hakan Furkan Tarman'ın hazır oldukları görüldü, sözlü beyanları alındı. Yapılan müzakere neticesinde;

- TFF Yönetim Kurulu kararında usule, esasa ve talimatlara aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından; Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin itirazının reddine, oybirliği ile, gerekçeli kararın bilahare açıklanmasına karar verilmiştir."

{TITLE_STRIP}Son dakika | TFF, Fenerbahçe'nin Alanyaspor maçı başvurusunu reddetti

 

Tayfun Altuntaş
Editör
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