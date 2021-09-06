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  3. Son dakika! Taliban Afganistan'da tüm bölgeleri ele geçirdi!

Son dakika! Taliban Afganistan'da tüm bölgeleri ele geçirdi!

Son dakika! Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid, Afganistan'da ele geçiremedikleri son bölge olan Penşir'i de ele geçirdiklerini duyurdu.

Son dakika! Taliban Afganistan'da tüm bölgeleri ele geçirdi!

Son dakika haberi.. Afganistan'da yönetimi ele geçiren Taliban, efsane komutanın oğlu Ahmed Mesud önderliğindeki grubun direnişi ile karşı karşıya kalmıştı. Son kale olarak tabir edilen Penşir vilayetini kontrol altında tutan grupların lideri Ahmed Mesud, Taliban'ın Penşir'den çekilmesi gerektiğini istemişti. Taliban'ın Sözcüsü Zabihullah Mücahid ise, Taliban'ın Afganistan'da ele geçirilemeyen son bölge olan Pençşir'i ele geçirdiklerini duyurdu. 

MÜZAKERE ÇAĞRISINDA BULUNMUŞTU

Penşir vilayetini kontrol eden grupların lideri Ahmed Mesud''dan Taliban'a çağrıda bulunmuştu. Barışçıl çözümden yana olduklarını belirten Ahmet Mesud, “Ulusal Direniş Cephesi, Taliban’ın Penşir ve Andarab’daki saldırılarını ve askeri operasyonlarını sonlandırması halinde kalıcı barışa ulaşmak için savaşı derhal bitirmeye hazırdır. Alimler ve reformistlerle geniş bir toplantıda tüm tarafların olduğu müzakerelere devam etmeyi umuyoruz.” ifadelerini kullandı.

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"DİNİ VE İNSANİ BİR ANLAMI YOK"

Afganistan halkının büyük çoğunluğunun Müslüman olduğunu belirten Mesud, Taliban’ın Penşir ve ilçelerinde "cihad etmesinin" herhangi dini ve insani bir anlamı olmadığını ifade etti

Mesud, Taliban'ın geri çekilmesi halinde kendilerinin de saldırıdan uzak duracağını da kaydetmişti

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