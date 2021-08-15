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  3. SON DAKİKA! Taliban Kabil'i kuşattı, Afganistan Cumhurbaşkanı Gani istifa etti

SON DAKİKA! Taliban Kabil'i kuşattı, Afganistan Cumhurbaşkanı Gani istifa etti

SON DAKİKA! Afganistan İçişleri Bakanlığı, Taliban'ın başkente girmesiyle birlikte, yönetimin devredilmesi için çalışmaların başlatılacağını ilan etmesinin ardından, Afganistan Cumhurbaşkanı Gani istifa etti

SON DAKİKA! Taliban Kabil'i kuşattı, Afganistan Cumhurbaşkanı Gani istifa etti

Afganistan İçişleri Bakanlığı, Taliban'ın başkente girmesinin ardından, yönetimin devri için müzakerelere başlanacağını duyurmasının ardından, "Vatanımı savunmaya devam edeceğim" diyen Afganistan Cumhurbaşkanı Gani istifa etti, ülkede yönetim tekrar Taliban'ın eline geçti.

SON DAKİKA! Taliban Kabil'i kuşattı, Afganistan Cumhurbaşkanı Gani istifa etti

TALİBAN BAŞKENTİ KUŞATTI

Afganistan İçişleri Bakanlığı, Taliban'ın başkente girmesiyle birlikte yönetimin devredilmesi adına toplantılar gerçekleştirilmeye başlanacağını duyurdu.  İçişleri Bakanı Vekili General Abdul Settar Mirzakval, sosyal medya hesabında bir video paylaşımında bulundu. Videoda Taliban'ın başkenti girdiğini ancak, saldırıların olmayacağını, yönetimin devri için anlaşmalar sağlayacaklarını duyurdu. Mirzakval, Kabil halkına yönelik yaptığı paylaşımda şehirde güvenlik probleminin olmadığını belirterek  "Afganistan İçişleri Bakanı Vekili sıfatıyla tüm emniyet güçlerinin, özel kuvvetlerin ve diğer personelin şehrin güvenliğini sağlamak için farklı yerlerde görevlerini sürdürmelerini emrettim. Halkımız hiç endişe etmesin. Şehirde şu an güvenlik sorunu yok." cümlelerini söyledi.

Afganistan İçişleri Bakanlığının mesajı, Gani'nin istifa edeceği yorumlarını gündeme getirmişti.

SON DAKİKA! Taliban Kabil'i kuşattı, Afganistan Cumhurbaşkanı Gani istifa etti

AFGANİSTAN CUMHURBAŞKANI EŞREF GANİ İSTİFA ETTİ

Açıklamaların ardından "Vatanımı savunmaya devam edeceğim" sözü veren Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani istifa etti.

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