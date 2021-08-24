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  3. Son dakika | Taliban Sözcüsü'nden tahliye açıklaması: 31 Ağustos'a kadar yabancıların tahliye edilmesini istiyoruz

Son dakika | Taliban Sözcüsü'nden tahliye açıklaması: 31 Ağustos'a kadar yabancıların tahliye edilmesini istiyoruz

Son dakika... Afganistan'da yönetimi devralan Taliban'ın baş sözcüsü Zabihullah Mücahid," Tahliye sürecinin uzatılması için bir anlaşmaya varmadık, 31 Ağustosa'a kadar tüm yabancıların tahliye edilmesini istiyoruz" dedi.

Son dakika | Taliban Sözcüsü'nden tahliye açıklaması: 31 Ağustos'a kadar yabancıların tahliye edilmesini istiyoruz

Son dakika... Afganistan'da yönetimi devralan Taliban'ın baş sözcüsü Zabihullah Mücahid," Tahliye sürecinin uzatılması için bir anlaşmaya varmadık, 31 Ağustosa'a kadar tüm yabancıların tahliye edilmesini istiyoruz" dedi.

Detaylar gelecek...

NE OLMUŞTU?

ABD ile Taliban arasında Şubat 2020'de varılan barış anlaşması çerçevesinde bu yıl uluslararası güçlerin Afganistan'dan geri çekilme süreci başlamıştı.

Anlaşmada, yabancı güçlere saldırmaması öngörülen Taliban'ın Afgan güvenlik güçlerine yönelik eylemlerine dair hüküm getirilmemişti.

Taliban, eş zamanlı şekilde hazirandan bu yana şiddetli saldırılarla Afganistan'da birçok ilçeyi, son bir ayda da vilayet merkezlerini hızla ele geçirmişti.

Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin ülkeyi terk etmesi ve hükümet güçlerinin başkentten ayrılmasıyla Taliban, dün başkanlık sarayı ve kamu binalarında kontrolü sağlamıştı.

 Gelişmeler üzerine ABD, Kabil Büyükelçiliğindeki tüm personelin güvenli şekilde Hamid Karzai Havalimanı'na transfer edildiğini açıklamıştı.

Washington, Kabil'deki Amerikalıların acil tahliyesi için Hamid Karzai Havalimanı'nın hava trafik kontrolünü ele almıştı.

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Tayfun Altuntaş
Editör
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