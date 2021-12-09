Son dakika | "Taraflar arasında mutabakat sağlanmış" dedi: 2022 yılı asgari ücretini açıkladı

Türkiye'de milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiren asgari ücretin 2022 yılındaki tutarının belirlenmesi için çalışmalar sürerken Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayında asgari ücret hakkında çok önemli kaynaklardan edindiği bilgileri paylaştı.

"3900-3950 ÜZERİNDE NET BİR RAKAM ÜZERİNE MUTABAKAT SAĞLANMIŞ"

Faruk Erdem, önemli kaynaklardan rakamlar edindiği belirterek," Kesin rakamlar da değil ama çok önemli kaynaklardan aldığım rakamlar. Kesinleştirmek istedim. Bir toplantı olacak. Toplantıların gerisinde çok önemli görüşmeler oluyor. O görüşmelerde bu rakamlar ortaya çıkıyor. Benim duyduğum şu, öncelikle 3900-3950 üzerinde net bir rakam üzerine mutabakat sağlanmış. Ancak buradaki 4 bin lira, psikolojik sınırın üzerine çıkılmak istendiğini öğrendim. Açıklanan rakam 4 bin 070 ya da 4 bin 090 lira olabilir. " ifadelerini kullandı.

"AGİ'NİN YÜKSELTİLMESİYLE BU RAKAMLARA ULAŞMA MÜMKÜN OLABİLECEK"

Faruk Erdem sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bunlar benim Ankara'dan edindiği rakamlar kesin değil. Ancak bugün yapılan toplantıdan sonra öğrenebiliriz Bu rakamlara ulaşma noktasında 2 türlü çalışma yapılmış. 1. vergilerle ilgili çalışması. AGİ'nin yükseltilmesiyle bu rakamlara ulaşma mümkün olabilecek.

Burada işverene 5 bin 950 gibi maliyet var ama bu 3'lü bir mutabakat sağlanacağını düşünüyorum. Yapılan açıklamalarda işçi odaklı ve refah yükselmeye yönelik sözler."

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