Son dakika | Tarih Vakfı duyurdu: Prof. Dr. Doğan Kuban hayatını kaybetti

Türkiye ve İstanbul'da çok sayıda mimari esere imza atan Tarih Vakfı'nın kurucusu mimar ve akademisyen Prof. Dr. Doğan Kuban'ın vefatına ilişkin olarak Tarih Vakfı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada," Vakfımızın kurucu mütevellilerinden, akademik çalışmalarıyla yurtiçi ve yurtdışında bir çok ödül almış, Türkiye'de ve başka ülkelerde çok sayıda üniversitede dersler vermiş, ünlü mimarlık tarihçisi sayın Prof. Dr. Doğan Kuban’ın vefat haberini duymanın üzüntüsü içindeyiz." ifadelerine yer verildi.

Prof. Dr. Doğan Kuban kimdir, nereli? Kaç yaşında ve neden öldü?

Açıklamanın devamında, Kuban hakkında bilgi verilerek şunlar kaydedildi:

" Öğretim programında "Modern Mimarlık Tarihi"nin ayrıntılı olarak yer almasını sağlayan Kuban, İTÜ Mimarlık Fakültesinde Mimarlık Tarihi ve Restorasyon Enstitüsü’nün kurulmasını sağlamıştır.

Doçentliğinden 1993 yılında emekli oluncaya kadar, sırasıyla İTÜ Mimarlık Tarihi ve Rölöve Kürsüsü, Mimarlık Tarihi ve Restorasyon Kürsüsü ile Restorasyon Ana Bilim Dalı başkanlığı yapmış, 1974-77 arasında da İTÜ Mimarlık Fakültesi dekanlığı görevini üstlenmiştir.

Türk Barok Mimarisi Hakkında Bir Deneme (1954), Osmanlı Dini Mimarisinde İç Me­kân Teşekkülü - Rönesansla Bir Mukayese (1958), Divriği Mucizesi-Selçuklular Çağında İslâm Bezeme Sanatı Üzerine Bir Deneme (1999), Tarihi Çevre Korumanın Mimarlık Boyutu: Kuram ve Uygulama (2000),

Türkiye’de Kentsel Koruma: Kent Tarihleri ve Koruma Yöntemleri (2000) başta olmak üzere sayısız eseri bulunmaktadır.

Ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileriz"